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  • У трех знаков зодиака получится преодолеть все проблемы сегодня, — астролог
05 сентября 2020, суббота, 05:00 139
Lifestyle 2020-09-05T06:45:02+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака получится преодолеть все проблемы сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака получится преодолеть все проблемы сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 5 сентября 2020. Фото: pixabay.com
Гороскоп на 5 сентября 2020. Фото: pixabay.com

В то время, как в пятницу у Раков, Дев и Скорпионов были препятствия в делах, сегодня Тельцы, Козероги и Водолеи преодолеют любые проблемы. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в субботу, 5 сентября, расскажут Українські Новини.

Телец

В субботу события будут удачно развиваться для Тельцов только в том случае, если они будут смело идти к своей цели. Звезды уверяют, что представителям этого знака нужно быть настойчивее, чтобы использовать все открывшиеся шансы. Если если разногласия со второй половинкой, то помните, что разговор по душам поможет разрядить создавшееся в паре недопонимание, решить некоторые попутные вопросы, что поспособствует укреплению отношений.

Козерог

Козерогов ждет благоприятный день, в течение которого можно удачно решить многие задачи. В субботу представители этого знака будут расчетливыми, однако это не помешает при необходимости сделать приятные сюрпризы близким. В течение дня возможны новости, которые могут быть позитивными, но при этом заставят вас слегка поволноваться и принимать решения на ходу.

Водолей

У Водолеев возможны незначительные трудности, но они смогут легко их преодолеть. Также в субботу представители знака задумаются о перспективах на ближайшее время. В этот период важно понимать, что если ничего не делать и бояться взять на себя ответственность, то ничего никогда и не произойдет. Чтобы изменить ситуацию в нужном направлении, не придерживайтесь устоявшихся правил, действуйте смело. В это время также следите за своим здоровьем и больше отдыхайте, что позволит восстановить силы.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба уверяет, что в сентябре четыре знака зодиака забудут о проблемах и трудностях.

Кроме того, астрологи рассказали, какие знаки зодиака станут стастливее осенью.

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