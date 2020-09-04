В понедельник на станциях "Острог" и "Радивилов" возобновляется посадка и высадка пассажиров

Акционерное общество "Укрзализныця" решила возобновить посадку и высадку пассажиров на станциях "Острог" и "Радивилов" с 7 сентября.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

С 7 сентября этого года на станции "Острог" будут продаваться билеты на поезда №98/97 "Ковель - Киев", №122/121 "Ривне - Николаев"; №88/87 "Ковель - Новоолексеевка"; №45/46 "Ужгород - Лисичанск".

На станции "Радивилов" будут продаваться билеты на поезда №45/46 "Ужгород - Лисичанск"; №232/231 "Галич - Геническ - Ивано-Франковск".

Как сообщали Українськi Новини, с 10 сентября начнет курсировать новый поезд "Харьков - Трускавец".

Ранее сообщалось о том, что с 28 августа "Укрзализныця" запустила новый региональный поезд №828/827 "Кривой Рог - Днипро".

Кроме того, с 25 августа "Укрзализныця" начала пилотный проект, который предусматривает введение охраны пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании.

Также 26 августа Кабмин назначил нового предправления "Укрзализныци".

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