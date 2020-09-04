В понедельник на станциях "Острог" и "Радивилов" возобновляется посадка и высадка пассажиров

Акционерное общество "Укрзализныця" решила возобновить посадку и высадку пассажиров на станциях "Острог" и "Радивилов" с 7 сентября. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. С 7 сентября этого года на станции "Острог" будут продаваться билеты на поезда №98\/97 "Ковель - Киев", №122\/121 "Ривне - Николаев"; №88\/87 "Ковель - Новоолексеевка"; №45\/46 "Ужгород - Лисичанск". На станции "Радивилов" будут продаваться билеты на поезда №45\/46 "Ужгород - Лисичанск"; №232\/231 "Галич - Геническ - Ивано-Франковск". Как сообщали Українськi Новини, с 10 сентября начнет курсировать новый поезд "Харьков - Трускавец". Ранее сообщалось о том, что с 28 августа "Укрзализныця" запустила новый региональный поезд №828\/827 "Кривой Рог - Днипро". Кроме того, с 25 августа "Укрзализныця" начала пилотный проект, который предусматривает введение охраны пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны компании. Также 26 августа Кабмин назначил нового предправления "Укрзализныци".