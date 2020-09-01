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01 сентября 2020, вторник, 12:13 125
СМИ 2020-09-01T12:13:01+03:00
Українські Новини
Омбудсмен Денисова выступила против репрессивного законопроекта "О медиа"

Омбудсмен Денисова выступила против репрессивного законопроекта "О медиа"

Петр Стуженко
Евросоюз, Законопроект, Денисова, Медиа, Нацрада
Закон о медиа. Рисунок: rkc.lviv.ua
Закон о медиа. Рисунок: rkc.lviv.ua

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что скандальный законопроект "О медиа" нуждается в существенной доработке. В документе содержатся противоречащие друг другу нормы, а некоторые положения не соответствуют европейским нормам. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Так, Денисова предоставила свою позицию председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народному депутату Галине Третьяковой. По словам омбудсмена, она не поддерживает указанный законопроект, поскольку он требует существенной редакционной доработки.

В законопроекте, по утверждению Денисовой, нечетко прописано, в каких случаях через суд, а в каких без решения суда Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания может требовать блокировки, отмены регистрации и других способов регулирования работы онлайн медиаресурсов. В статье 62 приведен исчерпывающий перечень случаев, когда Национальный совет принимает решение об аннулировании лицензии без участия суда, но статья 90 законопроекта ей противоречит.

Такая несогласованность создает условия для двойной трактовки норм и избирательного их применения.

"Возможность досрочного прекращения полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания после соответствующих решений Верховной Рады Украины и Президента Украины противоречит нормам Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС об аудиовизуальных медиа, предусматривающим независимость медиарегулятора и его юридическую обособленность от правительственных структур", - сказано в сообщении.

По мнению уполномоченной по правам человека, процедура назначения и увольнения руководителей регуляторных учреждений и органов должна быть прозрачной, недискриминационной и гарантировать регулятору надлежащую степень независимости.

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