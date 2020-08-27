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27 августа 2020, четверг, 09:45 345
СМИ 2020-08-27T10:15:02+03:00
Українські Новини
Закон "О медиа" не должен регулировать печатные и онлайн-СМИ, - Общественный совет при Госкомтелерадио

Закон "О медиа" не должен регулировать печатные и онлайн-СМИ, - Общественный совет при Госкомтелерадио

Ирина Дорофейчук
НСЖУ, Нацрада, Гостелерадио Украины, Закон о медиа, Томиленко
Закон о медиа. Рисунок: rkc.lviv.ua
Закон о медиа. Рисунок: rkc.lviv.ua

Общественный совет при Госкомтелерадио Украины поддержал совместное обращение Национального союза журналистов Украины, Украинской ассоциации медиа-бизнеса и Ассоциации независимых региональных издателей Украины к народным депутатам Украины, председателей парламентских фракций и руководства Верховной Рады Украины о рисках законопроекта "О медиа".

Авторы обращения отмечают необходимость пересмотра трех важных положений резонансного законопроекта 2693-д "О медиа" до вынесения на голосование, которое планируется в сентябре. В частности, предлагается ограничить сферу действия закона только аудиовизуальными медиа, чтобы Нацсовет не был регулятором для печатных и онлайн СМИ, убрать механизм финансирования аудиовизуальных медиа общин из местных бюджетов. Вместо этого ввести единый для всех механизм проведения прозрачных конкурсов в общинах на отбор и финансирование медиа общины - без дискриминации одних типов медиа другими. Также важно изменить принцип формирования состава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, убрав возможность политической ангажированности этого регулятора.

И ввести персональную ответственность членов Нацсовета за ложные, ошибочные решения и за вред, причиненный медиа на основании ошибочного решения Нацсовета.

Соответствующее обращение поддержали 10 членов Общественного совета.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что действующая редакция законопроекта содержит угрозы свободе слова, наделяет чрезвычайными полномочиями Нацсовет, усиливает государственную медиарегуляцию на фоне политической зависимости Нацсовета. Особенно этот Закон влияет на работу печатных СМИ, создавая им дополнительные проблемы.

Глава Союза журналистов выражает надежду, что призыв Общественного Совета будет толчком к надлежащим дискуссиям народных депутатов при принятии решения о судьбе законопроекта.

Также в НСЖУ обращают внимание политиков, что обращение против нынешней редакции законопроекта "О медиа" подписали более 200 известных журналистов и национальных и региональных СМИ.

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