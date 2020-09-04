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04 сентября 2020, пятница, 20:22 1733
Бизнес 2020-09-04T21:15:01+03:00
Українські Новини
Названы лучшие украинские города для ведения бизнеса. Киев не на первом месте

Названы лучшие украинские города для ведения бизнеса. Киев не на первом месте

Александр Савич
Ивано-Франковск, Forbes, бизнес в Украине, Forbes Украина
Названы лучшие города в Украине для ведения бизнеса. Фото: Pixabay
Названы лучшие города в Украине для ведения бизнеса. Фото: Pixabay

Вслед за информацией о том, что Джефф Безос стал первым человеком в рейтинге Forbes, чье состояние превысило отметку в 200 млрд долларов, украинский Forbes назвал лучшие украинские города для ведения бизнеса. Об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на печатную версию сентябрьского номера журнала.

Журналом оценивались города с населением от 90 тыс. человек.

Основных критериев было 10:

  • прозрачность городской власти
  • деловая активность
  • рейтинг Doing Business
  • покупательная способность
  • транспортное сообщение
  • безопасность
  • образование
  • восприятие города жителями
  • миграционная притягательность
  • экологическая ситуация.

По версии украинского Forbes, лучшим городом для ведения бизнеса в Украине является Ивано-Франковск. Он набрал 720 баллов по 10 критериям оценивания.

В топ-10 также вошли: Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.

Как сообщали Українські новини, Верховная Рада утвердила госгарантии по кредитам для бизнеса на 5 млрд гривен.

Также Ивано-Франковск решил продлить школьные каникулы до 14 сентября.

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