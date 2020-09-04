Названы лучшие украинские города для ведения бизнеса. Киев не на первом месте

Названы лучшие города в Украине для ведения бизнеса. Фото: Pixabay

Названы лучшие города в Украине для ведения бизнеса. Фото: Pixabay

Журналом оценивались города с населением от 90 тыс. человек.

Основных критериев было 10:

прозрачность городской власти

деловая активность

рейтинг Doing Business

покупательная способность

транспортное сообщение

безопасность

образование

восприятие города жителями

миграционная притягательность

экологическая ситуация.

По версии украинского Forbes, лучшим городом для ведения бизнеса в Украине является Ивано-Франковск. Он набрал 720 баллов по 10 критериям оценивания.

В топ-10 также вошли: Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков.

Как сообщали Українські новини, Верховная Рада утвердила госгарантии по кредитам для бизнеса на 5 млрд гривен.

Также Ивано-Франковск решил продлить школьные каникулы до 14 сентября.

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