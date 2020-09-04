Названы лучшие украинские города для ведения бизнеса. Киев не на первом месте

Вслед за информацией о том, что Джефф Безос стал первым человеком в рейтинге Forbes, чье состояние превысило отметку в 200 млрд долларов, украинский Forbes назвал лучшие украинские города для ведения бизнеса. Об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на печатную версию сентябрьского номера журнала. Журналом оценивались города с населением от 90 тыс. человек. Основных критериев было 10: прозрачность городской власти деловая активность рейтинг Doing Business покупательная способность транспортное сообщение безопасность образование восприятие города жителями миграционная притягательность экологическая ситуация. По версии украинского Forbes, лучшим городом для ведения бизнеса в Украине является Ивано-Франковск. Он набрал 720 баллов по 10 критериям оценивания. В топ-10 также вошли: Винница, Львов, Киев, Тернополь, Ужгород, Днепр, Хмельницкий, Одесса и Харьков. Как сообщали Українські новини, Верховная Рада утвердила госгарантии по кредитам для бизнеса на 5 млрд гривен. Также Ивано-Франковск решил продлить школьные каникулы до 14 сентября.