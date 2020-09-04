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04 сентября 2020, пятница, 21:00 40
Общество 2020-09-04T21:00:01+03:00
Українські Новини
Резкое похолодание и дожди. Прогноз погоды на 5 сентября

Резкое похолодание и дожди. Прогноз погоды на 5 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

5 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, в Житомирской области без осадков; днем без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, в Житомирской области +9…+14 градусов; днем +20…+27 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь; в Винницкой области на протяжении суток без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в Винницкой области +9…+14 градусов; днем +21…+27 градусов, в Днепропетровской области +24…+29 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Донецкой области местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, в Одесской и Николаевской областях +14…+19 градусов; днем +22…+28 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +21…+26 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +24…+26 градусов.

4 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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