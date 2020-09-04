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04 сентября 2020, пятница, 10:39 134 Фото
Спорт 2020-09-04T10:39:01+03:00
Українські Новини
Гол игрока футбольной сборной Украины стал первым мячем, забитым командами в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФ

Гол игрока футбольной сборной Украины стал первым мячем, забитым командами в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, УЕФА, UEFA, Лига наций, Украина-Швейцария
Лига наций УЕФА. Фото: UEFA
Лига наций УЕФА. Фото: UEFA

Старт розыгрыша нынешнего, второго по счету, турнира Лиги наций УЕФА ознаменовался знаковым событием для футболистов сборной Украины. Мяч, забитый на 15-й минуте матча Андреем Ярмоленко в ворота команды Швейцарии стал первым голом этого цикла игр для всех команд.

Фото: uaf.ua

Данная встреча проходила во Львове на стадионе "Арена Львов". Западная столица Украины считается чрезвычайно благоприятным городом для отечественной Национальной сборной. Из предыдущих 18 матчей, проведенных на местных стадионах, наша главная команда выиграла 16 игр и 2 - свела в ничью. Невзирая на то, что по решению Союза европейских футбольных ассоциаций эта и другие стартовые игры нынешней Лиги наций из-за пандемии коронавируса проходят без допуска болельщиков на трибуны стадионов, украинские игроки смогли одолеть швейцарцев.

Первый тайм прошел под диктовку гостей. Им не только удалось навязать нашей команде свою игру, но и сравнять счет. На 42-й минуте отличился Харис Сеферович. Во втором тайме игрокам сборной Украины удалось переломить ход матча. В результате на 69-й минуте победный гол забил Александр Зинченко.

Фото: uaf.ua

Благодаря тому, что потенциальные фавориты нашей отборочной группы - сборные ФРГ и Испании сыграли вничью - 1:1, команда, руководимая Андреем Шевченко, возглавила 4-ю группу лиги "А". В предстоящее воскресенье, 6 сентября, Национальной сборной Украины предстоит крайне непростая встреча со сборной Испании в Мадриде.

Фото: uaf.ua

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