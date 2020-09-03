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Силовые структуры 2020-09-03T09:15:07+03:00
Українські Новини
Вечером у офиса "Свободы" произошли столкновения: трое полицейских пострадали

Вечером у офиса "Свободы" произошли столкновения: трое полицейских пострадали

Валерия Драгомирова
Полиция, ВО Свобода, Столкновения, Владимир Назаренко
Полицейские возле офиса партии. Фото: Facebook/Yuriy Syrotyuk
Полицейские возле офиса партии. Фото: Facebook/Yuriy Syrotyuk

3 полицейских получили телесные повреждения в результате конфликта возле офиса киевской организации "Всеукраинское объединение "Свобода".

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українські Новини.

Вечером, 2 сентября, 3 сотрудника департамента стратегических расследований Национальной полиции прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий.

В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения.

Медицинскую помощь им оказали без госпитализации. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.

Председатель "Свободы" Олег Тягнибок написал в Facebook, что полиция пришла в офис партии с намерением задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. Около полуночи силовики отступили.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году полиция начала расследовать поджог машины матери депутата Киевского городского совета от "Всеукраинского объединения "Свобода" Владимира Назаренко. 

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