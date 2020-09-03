Верховная Рада снова не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП

Верховная Рада отказалась утверждать состав представителей парламента в конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

За принятие постановления № 3898 в целом проголосовал 221 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В состав комиссии должны были войти: профессор кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет" Анна Власова, управляющий и партнер адвокатского объединения "ГуДеГ" Андрей Гуджал, начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел Алексей Дрозд, член Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права Виталий Куца, профессор кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета Вячеслав Навроцкий, профессор кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета Богдан Романюк, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета Евгений Соболь.

В состав соответствующей комиссии также входят 4 лиц, определенных Советом прокуроров.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июня Рада отказалась утверждать состав представителей парламента в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+".

В ответ на это Национальное антикоррупционное бюро подало руководству САП и Офиса ГПУ жалобы относительно закрытия этого уголовного дела.

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