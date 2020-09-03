подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 сентября 2020, четверг, 19:11 78
Верховная Рада и партии 2020-09-03T20:00:02+03:00
Українські Новини
Верховная Рада снова не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП

Верховная Рада снова не определилась с членами комиссии в конкурсе на должности в САП

Кира Молчанова
Верховная Рада, Конкурс, САП
Депутаты в Раде. Скриншот трансляции
Депутаты в Раде. Скриншот трансляции

Верховная Рада отказалась утверждать состав представителей парламента в конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

За принятие постановления № 3898 в целом проголосовал 221 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В состав комиссии должны были войти: профессор кафедры права Частного высшего учебного заведения "Европейский университет" Анна Власова, управляющий и партнер адвокатского объединения "ГуДеГ" Андрей Гуджал, начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел Алексей Дрозд, член Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права Виталий Куца, профессор кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета Вячеслав Навроцкий, профессор кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета Богдан Романюк, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета Евгений Соболь.

В состав соответствующей комиссии также входят 4 лиц, определенных Советом прокуроров.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июня Рада отказалась утверждать состав представителей парламента в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+".

В ответ на это Национальное антикоррупционное бюро подало руководству САП и Офиса ГПУ жалобы относительно закрытия этого уголовного дела.

Больше новостей о: Верховная Рада Конкурс САП

Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию
В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: за сутки умерли 54 человека
Новости
В Умань пустят только ограниченное количество хасидов. Сколько паломников отпразднуют Рош ха-Шана в Украине 20:02
Нацсовет по телевидению лишил лицензии на вещание "Прямой FM" 19:50
В МИД Украины Беларусь призвали не искать врагов там, где их нет 19:41
Музей Бекетова
Ярославский помог отреставрировать Музей Бекетова ХНУГХ 19:38
Сквер на Львовской площади в Киеве назвали в честь княгини Анны Киевской 19:29
больше новостей
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
больше новостей
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
больше новостей
Рада отказалась внести изменения в Избирательный кодекс с учетом нового административно-территориального
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok