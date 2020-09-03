В Офисе президента отказались комментировать обвинения судей ОАСК в коррупции

Офис Президента воздержался от комментариев касаемо обвинений судей Окружного административного суда Киева в коррупции.

Об этом говорится в сообщении Офиса в Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"О требованиях к Президенту "отреагировать" на обвинения против судей Окружного административного суда города Киева... Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинением против судей. Даже если рассматривать полномочия Президента в пределах теоретической концепции так называемых скрытых полномочий, не вписанных в Конституцию, все равно кажется сомнительным требование к Президенту предоставлять такую ​​оценку", - говорится в нем.

Согласно сообщению, глава государства также не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц.

Указано, что Президент, как и любой гражданин в государстве, может поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, касающейся открытых данных уголовных производств, но не более.

Офис Президента принял к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по рассмотрению соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия.

"Именно после смены власти в 2019 году НАБУ получило всю необходимую законодательную поддержку для независимой оперативной работы. Также были обеспечены все условия для функционирования Антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебная реформа остается приоритетом для государства.

"При этом хотим обратить внимание на то, что действующие конституционные инструменты защиты независимости судей и разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную значительно ограничивают возможности не только Президента, но и Верховной Рады реализовать те желания об увольнении судей и радикальной перестройке судебной системы, которые выражает часть нашего общества", - добавлено в сообщении.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что находится в Украине и готов прийти на допрос в НАБУ в законном порядке.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя, а также судей этого суда и 2 бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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