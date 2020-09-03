В Офісі президента відмовилися коментувати звинувачення в корупції суддів ОАСК

Офіс Президента утримався від коментарів стосовно звинувачень суддів Окружного адміністративного суду Києва в корупції.

Про це сказано в повідомленні Офісу в Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Щодо вимог до Президента "відреагувати" на звинувачення проти суддів Окружного адміністративного суду міста Києва... Президент України, згідно з повноваженнями, які дає йому Конституція, не має права або обов'язки давати оцінку рішенню судів або звинуваченням проти суддів. Навіть якщо розглядати повноваження Президента в межах теоретичної концепції так званих прихованих повноважень, не вписаних в Конституцію, все одно здається сумнівною вимога до Президента надавати таку оцінку", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, глава держави також не може скасовувати дію презумпції невинності щодо окремих осіб.

Зазначено, що Президент, як і будь-який громадянин в державі, може поділитися своїми враженнями про певну резонансну інформацію, що стосується відкритих цих кримінальних проваджень, але не більше.

Офіс Президента прийняв до відома всю інформацію про можливі порушення закону представниками судової гілки влади, а також з розгляду відповідних звинувачень у Вищій раді правосуддя.

"Саме після зміни влади в 2019 році НАБУ отримало всю необхідну законодавчу підтримку для незалежної оперативної роботи. Також були забезпечені всі умови для функціонування Антикорупційного суду", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що судова реформа залишається пріоритетом для держави.

"При цьому хочемо звернути увагу на те, що чинні конституційні інструменти захисту незалежності суддів і поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову значно обмежують можливості не тільки Президента, але і Верховної Ради реалізувати ті бажання про звільнення суддів і радикальної перебудови судової системи, які висловлює частина нашого суспільства", — додано в повідомленні.

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит в НАБУ в законному порядку.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника, а також суддів цього суду та 2 колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

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