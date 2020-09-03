Фракция ОПЗЖ в Раде потребовала вернуть право голоса жителям Донбасса

Сегодня, 3 сентября, парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) с трибуны Верховной Рады Украины потребовала от Президента Владимира Зеленского вернуть право выбора жителям Донбасса.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Полмиллиона жителей 18 объединенных территориальных общин (ОТО) в Донецкой и Луганской областях лишены права голоса. Решение отменить там местные выборы было принято Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по представлению глав военно-гражданских администраций. Никаких законных оснований для такого решения не было. Это мирные территории, где работают предприятия, школы и детские сады. Более того, власть не видела препятствий и проблем с безопасностью для голосования в этих ОТО на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

"Когда в стране полмиллиона граждан лишают права проголосовать за власть – это преступление. Как у любого преступления у него есть заказчики и есть исполнители. Заказчики этого преступления: Офис Президента или Администрация Президента – называйте, как хотите. Исполнители этого преступления – это военно-гражданские администрации, которые дали фальшивые данные. Это работники правоохранительных органов, которые тоже дали фальшивые данные. Это члены ЦИК, которые, несмотря на все обстоятельства, приняли антинародное решение.

Но у нас в стране есть гарант Конституции – Президент. Который следит за тем, чтобы конституционные права граждан не нарушались. И тут два варианта. Или гарант Конституции знает об этом преступлении и является его соучастником, или он этого не знает. И наша сегодняшняя задача – напомнить ему, что он обеспечивает конституционное право всех граждан принимать решение на выборах. Наше требование к Президенту Зеленскому: обеспечьте право выбора жителям Донбасса!" – подчеркнул в своем выступлении сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

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