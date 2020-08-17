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  • Выборы в 18 общинах на Донбассе отменили из-за боязни власти их проиграть, - Бойко
17 августа 2020, понедельник, 17:17 57
Политика 2020-08-17T18:00:02+03:00
Українські Новини
Выборы в 18 общинах на Донбассе отменили из-за боязни власти их проиграть, - Бойко

Выборы в 18 общинах на Донбассе отменили из-за боязни власти их проиграть, - Бойко

Ольга Фандорина
Оппозиционный блок, Местные выборы, Юрий Бойко, Местные выборы-2020
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

ВГА обязаны обеспечить безопасность и право граждан на выборы, а не срывать голосование. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".

"Безусловно, мы поддерживаем перемирие. То, что перестали гибнуть люди. Все это поддерживают. Но надо идти дальше. Надо, чтобы  нынешняя власть не ограничилась тем, что пропиарилась на перемирии и успокоилась", - отметил политик.

По его словам, необходимо добиваться  устойчивого мира в Украине.

"Мы это расцениваем как первый шаг для того, чтоб перейти к разведению войск и политическому урегулированию. Необходимо идти на диалог с Донбассом, разрабатывать и принимать законы, предусмотренные мирными соглашениями, готовиться к проведению выборов в Донецке и Луганске, а не запрещать их на подконтрольной территории. Это необходимо делать, чтобы перемирие перешло, наконец, в долгожданный для страны мир", - подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, проведение местных выборов на всей подконтрольной территории стало бы сигналом для всего Донбасса.

"Власти нужно сделать шаг навстречу людям. Безосновательно  отмененные выборы в 18 ОТГ подконтрольных районов должны состояться. Все понимают причину их отмены. Это было сделано главами ВГА Донецкой и Луганской областей по одной единственной причине - из-за боязни власти проиграть", - отметил Сопредседатель  фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко акцентировал на важности проведения местных выборов для восстановления территориальной целостности Украины, возвращения территорий и людей.

"Наши сограждане по ту сторону разграничения должны получить сигнал, что они нужны Украине,  что власть готова работать над тем, чтобы вернуть людей и территории, вернуть мир в Украину, вернуть стране будущее", - резюмировал Юрий Бойко.

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