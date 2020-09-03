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03 вересня 2020, четвер, 16:39 10
Верховна Рада і партії 2020-09-03T17:00:02+03:00
Українські Новини
Фракція ОПЗЖ в Раді вимагає повернути право голосу мешканцям Донбасу

Фракція ОПЗЖ в Раді вимагає повернути право голосу мешканцям Донбасу

Павло Твердохліб
Донбас, Верховна Рада України, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020
Фракція ОПЗЖ в парламенті. Фото: zagittya.com.ua
Фракція ОПЗЖ в парламенті. Фото: zagittya.com.ua

Сьогодні, 3 вересня, парламентська фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) з трибуни Верховної Ради України вимагала від Президента Володимира Зеленського повернути право вибору мешканцям Донбасу.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Півмільйона мешканців 18 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) у Донецькій та Луганській областях позбавлені права голосу. Рішення скасувати там місцеві вибори було прийнято Центральною виборчою комісією (ЦВК) за поданням голів військово-цивільних адміністрацій. Ніяких законних підстав для такого рішення не було. Це мирні території, де працюють підприємства, школи і дитячі садки. Більш того, влада не бачила перешкод і проблем з безпекою для голосування в цих ОТГ на президентських і парламентських виборах у 2019 році.

 

"Коли в країні півмільйона громадян залишають без права проголосувати за владу – то це є злочин. Як у будь-якого злочину у нього є замовники та є виконавці. Замовники цього злочину: Офіс Президента або Адміністрація Президента – називайте, як хочете. Виконавці цього злочину – це військово-цивільні адміністрації, які дали фальшиві дані. Це працівники правоохоронних органів, які теж дали фальшиві дані. Це члени ЦВК, які, незважаючи на всі обставини, прийняли антинародне рішення.

Але у нас в країні є гарант Конституції – Президент. Якій стежить за тим, щоб конституційні права громадян не порушувалися. І тут два варіанта. Або гарант Конституції знає про цей злочин і є його співучасником, або він цього не знає. І наше сьогоднішнє завдання – нагадати йому, що він забезпечує конституційне право всіх громадян приймати рішення на виборах. Наша вимога до президента Зеленського: забезпечте право вибору жителям Донбасу!" – наголосив у своєму виступі співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

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