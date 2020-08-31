Эксперты рассказали, из-за чего возникает гастрит и как от него уберечься

Во вторник, 1 сентября, в 13:20 выйдет новый выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере". Темой программы стали гастрит, который может быть заразен, а также боли в желудке. Диагноз гастрит ставят многим людям, однако не все своевременно принимают меры. В студии программы на ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут, каковы симптомы гостритом, как он лечится и обязательно ли глотать зонд, в то время, как ранее врачи рассказали, как уберечься от пищевого отравления.

"Гастрит так назвали в честь латинского названия желудка gastritis. Это болезнь, при которой образуется воспаление оболочки желудка. Им страдает 60% населения планеты, причем у мужчин он встречается чаще, чем у женщин. Существует множество вариантов гастритов, но в первую очередь врачи выделяют острые и хронические. Современная медицина знает, что чаще всего причиной возникновения гастрита становится бактерия Helicobacter pylori. Но есть и другие", – рассказал ведущий Александр Лукьяненко

Одними из самых распространенных причин, которые могут вызывать гастрит, являются стресс и неправильное питание.

"Самым действенным способом уберечься от гастрита является здоровое питание", – считает гастроэнтеролог Наталья Харченко.

Она утверждает, что есть необходимо 3-4 раза в день, небольшими порциями, тщательно пережевывая пищу. Завтрак должен быть сытным, а ужин – легким. Рекомендуется употреблять рыбу, диетические сорта мяса и птицы, свежую зелень, овощи и фрукты. Лучше забыть о таких продуктах, как чипсы, соленые орешки, копченые и консервированные продукты, колбасные изделия, фастфуд и сдоба. Кроме того, не стоит переедать и пить кофе натощак, употреблять слишком холодную или горячую пищу.

"И, главное, если у вас болит желудок – не нужно заниматься самолечением", - отмечает гастроэнтеролог.

Программа "Хорошее здоровье на Интере", посвященная гастриту. Фото: пресс-служба

Выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере", посвященный гастриту. Фото: пресс-служба

Программа "Хорошее здоровье на Интере" о гастрите. Фото: пресс-служба

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