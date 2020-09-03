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03 сентября 2020, четверг, 12:08 816
Общество 2020-09-03T12:30:02+03:00
Українські Новини
Польша изменила правила прохождения карантина для украинских заробитчан

Польша изменила правила прохождения карантина для украинских заробитчан

Надежда Комендантова
Польша, Заробитчане, коронавирус в Польше, Карантин в Польше, Заробитчане в Польше, Украинские заробитчане
Граница с Польшей Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon
Граница с Польшей Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

В Польше, которая передумала вносить Украину в список стран, откуда запрещены перелеты. правительство изменило правила прохождения обязательной обсервации для трудовых мигрантов, в том числе из Украины. Теперь вместо прохождения двухнедельного карантина при въезде в страну достаточно только 10 дней.

Об этом говорится в обнародованном распоряжении министра здравоохранения Польши, передает Yavp.pl.

Соответствующий документ вступил в силу со вторника, 2 сентября.

Сокращением обсервации с 14 дней до 10 дело не ограничивается - работникам в Польше, которые будут на карантине, больше не нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

В польском Минздраве отмечают, что если после 10-дневной обсервации у человека отсутствуют симптомы СOVID-19, то необходимость делать тесты просто отпадает.

Также с 14 до 10 суток сократили продолжительность изоляции для лиц, у которых был диагностирован коронавирус.

В распоряжении говорится о том, что если у зараженных COVID-19 заробитчан не будет температуры или респираторных признаков наличия заболевания, то сдавать тест в конце изоляции им не нужно.

Как сообщали Українські Новини, когда Украина открыгла границы после карантина, на пунктах пропуска образовались огромные очереди как в одну, так и в другую сторону.

Тем временем, заробитчане не хотят возвращаться и стремятся перевезти в Польшу хотя бы одного родственника.

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