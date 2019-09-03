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03 сентября 2019, вторник, 17:48 14
Жизнь 2019-09-03T18:15:02+03:00
Українські Новини
Пользователи соцсетей в очередной раз "переворачивают календарь" вместе с Шуфутинским

Пользователи соцсетей в очередной раз "переворачивают календарь" вместе с Шуфутинским

Рябина. Фото: pixabay.com
Рябина. Фото: pixabay.com

Сегодня, 3 сентября соцсети традиционно взорвались флешмобом, связанным с  песней российского исполнителя Михаила Шуфутинского. Тысячи пользователей публикуют различные мэмы и шутки на эту тему, однако есть и те, кто относится к этой дате не так позитивно.

Композицию "3-е сентября" он написал в 1993 году, а первые мемы на нее начали появляться в 2011. При этом сам автор считает, что песня не обязана своей популярностью мэмам:

Как среди российских, так и среди украинских пользователей традиционно наблюдается разное отношение ко дню "когда горят костры рябин".

Основная масса юзеров массово шутит о том, как они переворачивают календарь и тушат костры рябин.

Например, Типичный Киев начал флешмоб еще 1 сентября, опубликовав следующий пост:

Но всё же, основная масса мемов и шуток на эту тему появилась в сетях именно сегодня. Вот только некоторые из них:

Кое-кто даже готовится к этой дате, покупая тематические элементы одежды, например носки с изображением артиста:

Есть и те, кого этот флешмоб раздражает, и они просят не надоедать глупыми шутками, которые повторяются из года в год:

Украинские пользователи также предлагают в качестве замены Шуфутинскому песню "Вона" группы "Плач Єремії", где есть строки "Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах".

Многие украинские юзеры также напоминают о том, что флешмоб может быть отвлечением от трагедии в Беслане, которая также произошла в этот день. Об этом, в частности, пишет Геннадий Синцов, глава Дарницкой райгосадминистрации в г. Киев:

"5 канал" тоже связывает бум относительно 3 сентября с Бесланом, ссылаясь при этом на пост убитой общественной активистки Екатерины Гандзюк, опубликованный в 2017 году.

Как сообщали Українські новини, 3 сентября на западе Украины похолодает.

Также, стало известно, что вслед за Instagram Facebook хочет отказаться от лайков.

 

 

 

 

 

 

 

 

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