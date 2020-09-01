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01 сентября 2020, вторник, 13:20 68 Фото
Жизнь 2020-09-01T14:15:02+03:00
Українські Новини
Google отметил начало учебного года новым дудлом

Google отметил начало учебного года новым дудлом

Константин Долгий
День знаний, Google, Google-дудл, Учебный год-2020
Google посвятил дудл началу нового учебного года. Фото: instagram.com/google
Google посвятил дудл началу нового учебного года. Фото: instagram.com/google

Сегодня, 1 сентября, во многих странах мира школы и другие учебные заведения распахнули свои двери перед учащимися. Поисковая система Google решила посвятить этому событию свой новый дудл, который опубликован на главной странице сайта. Об этом сообщают Українські Новини.

Появившийся сегодня дудл выполнен в традиционном стиле — часть изображенных на нем предметов выполнены в виде символов названия поисковой системы и раскрашены в ее цвета: красный, желтый, зеленый и синий.

Дудл поисковой системы Google, посвященный началу учебного года. Фото: google.comДудл поисковой системы Google, посвященный началу учебного года. Фото: google.com

В этот раз художники Google изобразили на дудле школьные принадлежности и прочие предметы, необходимые школьникам для обучения.

Не забыли в Google и о пандемии коронавирусной инфекции, поэтому среди множества вещей изображена защитная маска, которая в этом году станет неизменным атрибутом учащихся.

В прошлом году к 1 сентября художники Google подготовили дудл в виде забавной анимации.

Так выглядел дудл от Google, посвященный началу учебного года в 2019 году. Фото: google.comТак выглядел дудл от Google, посвященный началу учебного года в 2019 году. Фото: google.com

Как сообщали Українські Новини, в День независимости Украины поисковая система Google опубликовала праздничный дудл, доступный для просмотра украинским пользователям сети.

Кроме того, в день выхода первой части популярного романа "Граф Монте-Кристо" Google посвятил дудл автору произведения Александру Дюма.

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