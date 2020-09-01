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01 сентября 2020, вторник, 19:02 386
Выборы 2020-09-01T19:45:02+03:00
Українські Новини
Денежный залог кандидатов в депутаты Рады увеличился до 50 тыс. гривен с сентября, – ЦИК

Денежный залог кандидатов в депутаты Рады увеличился до 50 тыс. гривен с сентября, – ЦИК

Александр Савич
Выборы, ЦИК, Денежный залог, Кандидаты в нардепы
Члены ЦИК. Фото: facebook/СЕС
Члены ЦИК. Фото: facebook/СЕС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), которая совместно с Минздравом дорабатывает алгоритм проведения местных выборов в условиях пандемии коронавируса, заявила, что с сентября денежный залог кандидатов в депутаты Верховной Рады увеличился до 50 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа по результатам заседания комиссии, передают Українськi Новини.

"Как известно, 25 августа 2020 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины" о государственном бюджете Украины на 2020 год "№ 822-их (вступил в силу 1 сентября 2020 года), которым увеличена минимальная заработная плата и установлена ​​с 1 сентября текущего года на уровне 5 тыс. гривен в месячном размере.

Следовательно, комиссия постановила принять во внимание, что на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), которые должны пройти 25 октября 2020 года, денежный залог кандидата в народные депутаты Украины, выдвинутого политической партией в одномандатный избирательный округ, кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в ОИО в порядке самовыдвижения, вносится в размере десяти размеров минимальной заработной платы", – говорится в нем.

До 31 августа с учетом размера минимальной заработной платы, установленной Законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 года", вносился залог в размере 47 230 гривен, а с 1 сентября с учетом размера минимальной заработной платы, установленной Законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" – уже в размере 50 тыс. гривен.

Как сообщали Українські новини, избирательный процесс на местных выборах начинается 5 сентября.

Также ЦИК просил разъяснить, чем опасно проведение местных выборов в Донецкой и Луганской областях.

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