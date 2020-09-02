Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили

Власти Харькова и некоторых населенных пунктов области были явно не готовы к такому событию, как приезд президента Владимира Зеленского, который сегодня прибыл в регион с рабочим визитом.

К приезду гаранта в области на скорую руку стали класть асфальт, садить цветы, обрабатывать заборы и красить пеньки, сообщает Telegram-канал ВЕХА, который опубликовал видео от очевидцев сего действа.

Поздней ночью, пока президент мирно спал в своей постели, коммунальщики Песочина на Харьковщине стали класть асфальт на одной из улиц город, где вероятно пролегал маршрут кортежа Зеленского.

В тех местах, где состояние дорожного покрытия явно соответствовало норме его усиленно мыли сотрудники Местной пожарной команды, используя для этого пожарную машину.

Кроме того, на улицах города коммунальщики провели экспресс-облагораживание. Улицы усиленно убирались, железные ограды обрабатывались, чтобы выглядеть новыми, красились бордюры.

Как видно на фотографии, коммунальщики явно увлеклись с покраской, что даже закрасили пень.

Отмечается, что в самом Харькове на одной из центральных улиц города стали также наскоро ремонтировать дорогу перед приездом Зеленского. В результате движение на этом участке было сильно затруднено, образовались многочисленные пробки.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2020 года, когда Зеленский с похожим визитом посетил Волынскую область, военнослужащим 204-ой Севастопольской бригады тактической авиации приказали выгребать воду из луж.

Кроме того, во время поездки в Николаевскую область президент устроил скандал во время встречи с главой ОДА и потребовал его уволиться.

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