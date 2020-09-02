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02 сентября 2020, среда, 17:45 6
Общество 2020-09-02T17:45:16+03:00
Українські Новини
Строительство велодорожки от Почтовой площади до моста Патона. Объявлен повторный тендер на 170 млн гривен

Строительство велодорожки от Почтовой площади до моста Патона. Объявлен повторный тендер на 170 млн гривен

Анна Рудык
мост Патона, Дороги, Киевавтодор, Почтовая площадь, Строительство дорог, Велодорожки
Велодорожка. Фото: kyiv.znaj.ua
Велодорожка. Фото: kyiv.znaj.ua

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на строительство велосипедной дорожки от Почтовой площади до моста Патона с ожидаемой соимостью 170,579 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Конечный срок подачи предложений - 6 октября.

Аукцион запланирован на 11 ноября.

дорожка пройдет по Набережному шоссе.

Предусмотрена установка светофоров для велосипедистов возле ресторана Queen, Киево-Печерской Лавры, системы видеонадзора, обустройство велопарковки, стоек ожидания.

Срок выполнения работ - до 2023 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Киевавтодор" отменил тендер на строительство велосипедной дорожки от Почтовой площади до моста Патона за 170,6 млн гривен из-за подачи менее 2 заявок.

Тем временем по строительству 150-километровой объездной дороги вокруг Киева объявлен тендер на разработку проектной документации.

Тем временем на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение.

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