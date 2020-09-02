Строительство велодорожки от Почтовой площади до моста Патона. Объявлен повторный тендер на 170 млн гривен

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на строительство велосипедной дорожки от Почтовой площади до моста Патона с ожидаемой соимостью 170,579 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Конечный срок подачи предложений - 6 октября.

Аукцион запланирован на 11 ноября.

дорожка пройдет по Набережному шоссе.

Предусмотрена установка светофоров для велосипедистов возле ресторана Queen, Киево-Печерской Лавры, системы видеонадзора, обустройство велопарковки, стоек ожидания.

Срок выполнения работ - до 2023 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Киевавтодор" отменил тендер на строительство велосипедной дорожки от Почтовой площади до моста Патона за 170,6 млн гривен из-за подачи менее 2 заявок.

Тем временем по строительству 150-километровой объездной дороги вокруг Киева объявлен тендер на разработку проектной документации.

Тем временем на улице Братиславской в Киеве до 1 октября частично ограничили движение.

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