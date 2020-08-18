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18 августа 2020, вторник, 15:02 1588 Карта
Транспорт 2020-08-18T15:15:01+03:00
Українські Новини
Строительство 150-километровой объездной дороги вокруг Киева: объявлен тендер на разработку проектной документ

Строительство 150-километровой объездной дороги вокруг Киева: объявлен тендер на разработку проектной документации

Надежда Комендантова
Проект, смета, Объездная дорога, Строительство дорог, Большая стройка
Объездная дорога в Киеве. Скриншот видео Автодора
Объездная дорога в Киеве. Скриншот видео Автодора

Служба автомобильных дорог в Киевской области объявила тендер на разработку проектно-сметной документации для первого участка Киевской объездной дороги за 33,3 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

В частности, тендер объявлен на разработку проектно-сметной документации на строительство соединительного участка новой Киевской объездной дороги: автодороги от автодороги М-06 "Киев - Чоп" до автодороги М-05 "Киев - Одесса" в пределах Васильковского, Киево-Святошинского и Макаровского районов.

Ориентировочная длина участка строительства - 35,2 км, ориентировочная расчетная стоимость - 12 млрд гривен.

Конечный срок подачи предложений – 27 августа.

Аукцион назначен на 28 августа.

Срок выполнения работ - до 20 июня 2021 года.

Объездная дорога в Киеве. Фото: Офис ПрезидентаОбъездная дорога в Киеве. Фото: Офис Президента

Как сообщали Українськi Новини, Правительство намерено построить Киевскую объездную дорогу в рамках проекта "Большая стройка" до 2025 году.

План предусматривает сооружение Киевской объездной дороги полукольцом общей протяженностью почти 150 км.

Она будет иметь шесть участков и сочетать трассы М-07 "Киев - Ковель", М-06 "Киев - Чоп", М-05 "Киев - Одесса", Н-01 "Киев - Знаменка", Н-08 "Борисполь - Мариуполь", М-03 "Киев - Харьков" и М-01 "Киев - Чернигов".

Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через Днепр.

Новая дорога соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации, а именно Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары.

Общая стоимость объездной дороги составляет 85 млрд гривен.

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