Строительство 150-километровой объездной дороги вокруг Киева: объявлен тендер на разработку проектной документации

Служба автомобильных дорог в Киевской области объявила тендер на разработку проектно-сметной документации для первого участка Киевской объездной дороги за 33,3 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини. В частности, тендер объявлен на разработку проектно-сметной документации на строительство соединительного участка новой Киевской объездной дороги: автодороги от автодороги М-06 "Киев - Чоп" до автодороги М-05 "Киев - Одесса" в пределах Васильковского, Киево-Святошинского и Макаровского районов. Ориентировочная длина участка строительства - 35,2 км, ориентировочная расчетная стоимость - 12 млрд гривен. Конечный срок подачи предложений – 27 августа. Аукцион назначен на 28 августа. Срок выполнения работ - до 20 июня 2021 года. Объездная дорога в Киеве. Фото: Офис Президента Как сообщали Українськi Новини, Правительство намерено построить Киевскую объездную дорогу в рамках проекта "Большая стройка" до 2025 году. План предусматривает сооружение Киевской объездной дороги полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет иметь шесть участков и сочетать трассы М-07 "Киев - Ковель", М-06 "Киев - Чоп", М-05 "Киев - Одесса", Н-01 "Киев - Знаменка", Н-08 "Борисполь - Мариуполь", М-03 "Киев - Харьков" и М-01 "Киев - Чернигов". Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через Днепр. Новая дорога соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации, а именно Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Общая стоимость объездной дороги составляет 85 млрд гривен.