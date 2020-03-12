Киев решил ежемесячно выплачивать до 1,5 тыс. гривен детям-сиротам и лицам с инвалидностью

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила в 2020 году ежемесячно выплачивать материальную помощь от 1 тыс. до 1,5 тыс. гривен детям-сиротам и лицам с инвалидностью.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №404 от 10 марта, передают Українськi Новини.

"Более 23,5 тыс. детей-сирот и лиц с инвалидностью ежемесячно получат материальную помощь из городского бюджета. Материальную помощь получат, в том числе и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в столице. Кстати, средства выплатят с учетом и января-февраля этого года", - сказала зампредседателя КГГА Марина Хонда.

Согласно распоряжению, ежемесячную помощь в размере 1,5 тыс. гривен будут получать дети с инвалидностью подгруппы А, дети с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство или они воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Также помощь будут получать дети-сироты, лица с инвалидностью I группы подгруппы А, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленным законодательством) не превышает размера 2 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (3 276 гривен).

Один такой минимум равен 1 638 гривнам.

Помощь в размере 1,5 тыс. гривен также будут получать лица с инвалидностью I группы подгруппы А - получатели государственной социальной помощи.

Ежемесячное пособие в размере 1 тыс. гривен будут получать дети с инвалидностью, дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Также ее будут получать лица с инвалидностью I группы, размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленным законодательством) не превышает размера 2 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (3 276 гривен).

Помощь в размере 1 тыс. гривен также будут получать лица с инвалидностью I группы - получатели государственной социальной помощи, а также лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.

Также такую помощь получат лица, являющиеся получателями помощи на детей, получивших тяжелую травму, которые требует трансплантации органа, паллиативной помощи или которым не установлена ​​инвалидность.

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