Министр экономики заработал в июле на 100 тыс. гривен меньше своего заместителя

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко за июль составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 12 тыс. до 151 тыс. гривен, государственного секретаря Министерства - 47,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин. Сумма средств, начисленная Петрашко в июле, составила 47 230 гривен. Зарплата первого заместителя Юлии Свириденко составила 144 712 гривен, заместителей министра Тараса Высоцкого - 145 181 гривна, Светланы Панаиотиди - 59 082 гривны, Дмитрия Романовича - 131 642 гривны, заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 151 244 гривны, Сергея Глущенко - 47 230 гривен, Игоря Дядюры - 47 230 гривен, Ирины Новиковой (назначена 22 июля) - 12 920 гривен, госсекретаря Константина Марьевича - 47 230 гривен . Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.Министр экономики в июне получил зарплату наравне со своими замами.