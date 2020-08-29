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29 августа 2020, суббота, 07:00 381
Кабмин 2020-08-29T07:30:08+03:00
Українські Новини
Министр экономики заработал в июле на 100 тыс. гривен меньше своего заместителя

Министр экономики заработал в июле на 100 тыс. гривен меньше своего заместителя

Валерия Драгомирова
Зарплата, Минэкономики, Игорь Петрашко
Игорь Петрашко. Фото: Ukrlandfarming
Игорь Петрашко. Фото: Ukrlandfarming

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко за июль составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 12 тыс. до 151 тыс. гривен, государственного секретаря Министерства - 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Петрашко в июле, составила 47 230 гривен.

Зарплата первого заместителя Юлии Свириденко составила 144 712 гривен, заместителей министра Тараса Высоцкого - 145 181 гривна, Светланы Панаиотиди - 59 082 гривны, Дмитрия Романовича - 131 642 гривны, заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 151 244 гривны, Сергея Глущенко - 47 230 гривен, Игоря Дядюры - 47 230 гривен, Ирины Новиковой (назначена 22 июля) - 12 920 гривен, госсекретаря Константина Марьевича - 47 230 гривен .


Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.
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