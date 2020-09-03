Таро-прогноз на сентябрь 2020 для всех знаков зодиака

В то время, как Глоба прогнозирует, что сентябрь пройдет насыщенно у многих знаков зодиака и они будут полны энергией, расписания карт Таро на сентябрь 2020 помогут знак зодиака сориентироваться и не упустить перспективных возможностей в начале осени. Благодаря своевременным подсказкам старших арканов будет проще уберечься от промахов и выполнить запланированное в срок, пишет Ukr.Media.

Овен

Аркан "Правосудие" говорит о том, что в начале осени Овнам придется вести себя по совести, чтобы потом не заниматься работой над ошибками и не начинать снова с испорченной репутации. Награда придет немедленно, если руководствоваться честностью во всем.

"Император" в расписании - карта лидерства и авторитета. По ней Овны смогут завоевать уважение окружающих, улучшить финансовое положение и обрести стабильность. Совет Аркана - не бояться работы и честно выполнять свои обязанности, не перекладывая ответственность на третьих лиц.

Аркан "Иерофант" призывает Овнов к гармонии и порядка. По этой карте в конце сентября важно выбирать только те дела, которые действительно важны, чтобы не тратить время зря и не отвлекаться. Овнам придется грамотно расставить приоритеты, чтобы вскоре получить вознаграждение.

Телец

Аркан "Луна" символизирует опасения и страхи. По этой карте Тельцам в начале сентября предстоит преодолеть препятствия, чтобы прийти к поставленной цели. Справиться с волнением и тревогой помогут проверенные заговоры и воспитание силы воли.

По карте "Смерть" после 10 сентября Тельцы должны быть готовы отпустить прошлое и начать новый этап жизни. Карта не обещает проблем и неприятностей, если вовремя поставить точку в делах и не противиться, потому что происходит.

Карта "Мир" говорит о достижении цели, приобретение внутреннего равновесия и очередной победы. С этого Аркана Тельцы смогут завершить сентябрь на оптимистической ноте, оставить в прошлом проблемы и трудности, а также получить вознаграждение за усердную работу.

Близнецы

"Колесница" в расписании - карта, которая призывает Близнецов к решительным действиям. За ней в начале сентября появится возможность справиться с трудностями, открыть путь к счастливой жизни и быстро завоевать авторитет благодаря правильным решением.

Аркан "Солнце" указывает на положительное время, когда Близнецы могут смело воплощать в жизнь свои мечты, а также с легкостью решать сложные задачи. С этого Аркана середина сентября будет идеальным временем для привлечения в жизнь счастья.

Карта "Суд" обещает освобождение от всего, что мешало развитию. По ней Близнецы смогут поставить точку в сложном деле, справиться с недоброжелателями и завистниками, а также привлечь в жизнь положительные изменения.

Рак

Кара "Иерофант" призывает Раков в начале осени расставить приоритеты, чтобы направлять силы на решение действительно важных вопросов. С этого Аркана успех не заставит себя ждать, если не перекладывать ответственность и заниматься действительно важными делами.

"Императрица" в расписании - карта, которая символизирует процветание. По ней Раки могут быть уверены в успешном исходе дел, смогут наладить отношения с окружающими, а также привлечь в жизнь любовь.

Карта "Суд" говорит о том, что сентябрь будет завершен на позитивной ноте. Аркан говорит о достижении поставленных целей, но для этого Ракам предстоит приложить усилия и ответственно относиться к своим обязанностям.

Лев

Аркан "Колесо фортуны" говорит о том, что сентябрь для Львов начнется с неожиданных событий, которые нельзя будет повлиять. В такой ситуации Львам стоит положиться на судьбу, чтобы понять причину происходящего и взять ситуацию под контроль.

По карте "Колесница" Львы смогут активно браться за работу. Аркан сообщает о том, что период благоприятен для решения сложных вопросов и нахождения своего места под солнцем. По этой карте препятствий на пути нет, а значит, можно активно работать, не боясь промахов.

"Дурак" в расписании - карта, предупреждает Львов о возможных проблемах. Неприятности возникнут только в том случае, если Львы будут халатно относиться к своим обязанностям и станут полагаться на волю случая.

Дева

Аркан "Умеренность" говорит о важности соблюдения гармонии во всем. Трудолюбивым Девам не стоит начинать сентябрь с сильных нагрузок, чтобы избежать упадка сил. Умеренность и грамотное распределение времени для Дев будет залогом успеха.

Аркан "Дурак" символизирует умение относиться к временным трудностям с юмором и не терять оптимизма. По этой карте Девы с легкостью преодолеют временные препятствия, если станут относиться проще к тому, что случилось.

Аркан "Суд" завершает месяц и обещает Девам освобождение от труда. По этой карте безопасно завершаются судебные разбирательства, удается вернуть честное имя и освободиться от сковывающих обстоятельств.

Весы

Карта "Смерть" в расписании в начале сентября - отличная новость для Весов. Несмотря на название, Аркан несет в себе простой смысл - изменения. Для того, чтобы они были к лучшему, Весам стоит оставить за спиной все то, что мешало счастью и процветанию.

По карте "Месяц" Весы могут встретить трудности выбора и сомнений. Совет карты - найти источник проблем, чтобы в спокойной обстановке подумать о будущем и составить план действий. Такая тактика поможет мобилизовать силы и уберечься от ошибок.

"Император" в расписании - карта, символизирует успех и процветание. С этого Аркана до конца сентября Весы смогут подняться на ступень выше, завоевать авторитет благодаря умению принимать беспристрастные и взвешенные решения.

Скорпион

Карта "Дьявол" в расписании в начале сентября призывает Скорпионов к осторожности. По ней опрометчивые решения и необдуманные шаги могут привести к печальным последствиям, а значит, каждый шаг нужно обдумать, чтобы избежать досадных промахов.

Аркан "Солнце" говорит о том, что Скорпионы прекрасно справляются с поставленными задачами и уже скоро смогут пожать первые плоды вложенных ранее усилий. По этой карте препятствий на пути к осуществлению задуманного нет, поэтому можно действовать смело и без промедления.

По карте "Башня" Скорпионам нельзя отвлекаться от работы и халатно относиться к своим обязанностям. Аркан говорит о том, что реальное положение вещей может оказаться не таким, как представлялось, и в конце сентября нужно приложить усилия для того, чтобы не оступиться.

Стрелец

Аркан "Месяц" указывает на интриги и даже измену. Согласно этой картой, Стрельцы могут столкнуться с лукавыми людьми, которые готовят козни, поэтому важно слушать внутренний голос. Он обязательно предупредит о готовящемся обман и не даст оступиться.

"Дьявол" в расписании - карта, которая призывает Стрельцов к осторожности и осмотрительности. С 10 сентября в жизнь будут происходить изменения, и с этого момента Стрельцам важно проявить терпение, не поддаваться на провокации и уметь быстро принимать решения.

По карте "Отшельник" Стрельцы в конце сентября смогут отдохнуть от напряженной работы, взяв небольшую паузу. Аркан говорит о времени, когда можно запросто решить сложные вопросы, если подумать в спокойной обстановке и прислушиваться к голосу интуиции.

Козерог

Карта "Умеренность" указывает на то, что в начале сентября Козорог могут не переживать за результат дел. По этой карте можно достичь многого, если не торопить события и не лезть на рожон. Спокойствие и хладнокровие не дадут Козорог ошибиться в решениях.

По карте "Отшельник" Козорог смогут приостановить активность, чтобы еще раз свериться с планом действий, подкорректировать направление и устранить мелкие недостатки. Аркан призывает к осторожности и размеренности, благодаря которым получится быстро прийти к поставленной цели.

"Сила" в расписании - карта, которая указывает на готовность к борьбе и оптимистический настрой. С этого Аркана препятствия преодолеваются легко, и Козорог смогут выполнить сложные задачи в конце сентября, не теряя при этом сил и драгоценного времени.

Водолей

По карте "Дьявол" Водолеям не стоит начинать сентябрь с попустительства слабостям. Карта призывает к осторожности и умеренности, которые помогут Водолеям противостоять обстоятельствам и не терять драгоценного репутации.

Аркан "Колесо фортуны" обещает удачное время, и Водолеям для привлечения успеха важно следить не только за продвижением дел, но и по знакам судьбы. Благодаря им удастся найти верный путь и не оступиться в шаге от победы.

Карта "Мир" говорит о важности приобретения внутреннего равновесия. Водолеям будет проще справляться с делами, если эмоции будут положительными, а настроение - оптимистичным. Также Аркан говорит о возможности поставить точку в сложном вопросе и повысить свой авторитет.

Рыбы

Начало месяца, судя по карте "Отшельник", пройдет для Рыб неспешно. С этого Аркана Рыбам предстоит определиться с целями, чтобы тратить время только на те дела, которые важны для будущего и приведут к процветанию.

Аркан "Звезда" обещает Рыбам благоприятную середину месяца, когда преград на пути к счастью не предвидится. По этой карте Рыбы идут верным путем, и для того, чтобы привлечь позитивные изменения, им нужно продолжать начатое, размеренно тратя время и силы.

Карта "Сила" указывает на активный конец месяца, когда Рыбам будет по силам справиться с любыми проблемами. С этого Аркана легко выйти в лидеры, если оставить тревоги и сомнения. Принимать решение нужно с умом и меньше времени тратить на сомнения.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба прогнозирует, что четыре знака зодиака забудут о трудностях и проблемах в сентябре.

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