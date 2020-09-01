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01 сентября 2020, вторник, 05:01 547
Lifestyle 2020-09-02T02:19:17+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждут трудности в делах сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждут трудности в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как 31 августа у Раков, Скорпионов и Водолеев началась белая полоса в жизни, сегодня у Тельцов, Дев и Козерогов возможны трудности в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 1 сентября, расскажут Українькі Новини.

Телец

Звезды советуют Тельцам не стремиться перекладывать свои обязанности на чужие плечи, ведь с возникшими проблемами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем сами представители знака. Однако в своих действиях избегайте суеты и непоследовательности. Будьте внимательны с деньгами и лучше планируйте траты. В личной жизни ожидайте небольших перемен. Новые любовные увлечения помогут расслабиться после сложного дня.

Дева

Дев ждет неоднозначный и суетливый день. Во вторник представители этого знака не смогут сразу принять верное решение. В делах не торопитесь проявлять инициативу, постарайтесь заняться теми делами, которые вам приятны. В этот день лучше посвятить время отдыху на природе или делам, которые увлекут и заинтересуют. Также во вторник нужно следить за своим здоровьем и лучше не злоупотреблять спиртным.

Козерог

В этот день Козерогам сложно будет решать важные вопросы. Лучше отложить их в сторону и сконцентрироваться на более рутинных делах, иначе представители этого знака рискуют наломать дров из-за импульсивности. Кроме того, принятые в этот день неверные решения могут отрицательно повлиять на развитие дел в будущем. К вечеру ситуация улучшится, а общение с любимым человеком поможет расслабиться.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба прогнозирует, что четыре знака зодиака забудут о трудностях и проблемах в сентябре.

Кроме того, к Земле летит астероид размером с многоэтажный дом.

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