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  • После увольнения с военной службы новый министр по делам ветеранов задекларировал почти 2 млн гривен
17 апреля 2020, пятница, 07:30 1460
Кабмин 2020-04-17T08:06:36+03:00
Українські Новини
После увольнения с военной службы новый министр по делам ветеранов задекларировал почти 2 млн гривен

После увольнения с военной службы новый министр по делам ветеранов задекларировал почти 2 млн гривен

Кира Молчанова
Министерство по делам ветеранов, Декларации чиновников, Сергей Бессараб, Министр по делам ветеранов
Сергей Бессараб
Сергей Бессараб

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб задекларировал 1,9 млн гривен расчета при увольнении с военной службы.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, 27 марта министр внес ведомости о выплате 1 924 087 гривен расчета при увольнении с военной службы, полученной от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Бессараб в 2014 году был уволен в рамках люстрации. Однако позже в закон внесли изменения, позволив Президенту оставлять на должностях "ценных" военных, тогда Бессараб вернулся на службу. С 2015 года — заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.

После этого он опубликовал свою декларацию, в которой есть 2 машины, пенсию и зарплату 73,9 тысяч в месяц.

Также Бессараб имеет 101 тыс. гривен и 1,1 тыс. долларов на банковских счетах и 4 тыс. долларов и 4 тыс. евро наличными.

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