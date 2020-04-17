После увольнения с военной службы новый министр по делам ветеранов задекларировал почти 2 млн гривен

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб задекларировал 1,9 млн гривен расчета при увольнении с военной службы.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, 27 марта министр внес ведомости о выплате 1 924 087 гривен расчета при увольнении с военной службы, полученной от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Бессараб в 2014 году был уволен в рамках люстрации. Однако позже в закон внесли изменения, позволив Президенту оставлять на должностях "ценных" военных, тогда Бессараб вернулся на службу. С 2015 года — заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.

После этого он опубликовал свою декларацию, в которой есть 2 машины, пенсию и зарплату 73,9 тысяч в месяц.

Также Бессараб имеет 101 тыс. гривен и 1,1 тыс. долларов на банковских счетах и 4 тыс. долларов и 4 тыс. евро наличными.