Министр Бессараб задекларировал 500 тысяч гривен единоразовой денежной помощи

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб задекларировал 0,5 млн гривен единоразовой денежной помощи, в то время, как перед этим он задекларировал 2 машины, 95 тыс. гривен пенсии и 887 тыс. гривен зарплаты за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, 18 мая министр внес ведомости о выплате 525 500 гривен денежной помощи от Киевского городского военного комиссариата.

Как сообщали Українськi Новини, 27 марта министр внес ведомости о выплате 1 924 087 гривен расчета при увольнении с военной службы, полученной от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Бессараб в 2014 году был уволен в рамках люстрации. Однако позже в закон внесли изменения, позволив Президенту оставлять на должностях "ценных" военных, тогда Бессараб вернулся на службу. С 2015 года — заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Также 4 марта Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Сергея Бессараба.