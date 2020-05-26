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26 мая 2020, вторник, 16:00 34
Кабмин 2020-05-26T16:30:02+03:00
Українські Новини
Министр Бессараб задекларировал 500 тысяч гривен единоразовой денежной помощи

Министр Бессараб задекларировал 500 тысяч гривен единоразовой денежной помощи

Елена Новикова
Кабинет Министров, электронные декларации, Декларирование доходов, Сергей Бессараб, Министр по делам ветеранов
Сергей Бессараб. uk.wikipedia.org
Сергей Бессараб. uk.wikipedia.org

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб задекларировал 0,5 млн гривен единоразовой денежной помощи, в то время, как перед этим он задекларировал 2 машины, 95 тыс. гривен пенсии и 887 тыс. гривен зарплаты за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, 18 мая министр внес ведомости о выплате 525 500 гривен денежной помощи от Киевского городского военного комиссариата.

Как сообщали Українськi Новини, 27 марта министр внес ведомости о выплате 1 924 087 гривен расчета при увольнении с военной службы, полученной от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Бессараб в 2014 году был уволен в рамках люстрации. Однако позже в закон внесли изменения, позволив Президенту оставлять на должностях "ценных" военных, тогда Бессараб вернулся на службу. С 2015 года — заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Также 4 марта Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Сергея Бессараба.

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