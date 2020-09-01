Умер известный народный артист России Борис Клюев, сыгравший графа Рошфора и Майкрофта Холмса

Несколько лет Клюев боролся с раком легких, но болезнь победила.

За свою актерскую карьеру Клюев сыграл более чем в сотне фильмов, а также в десятках театральных постановок.

Самыми известными ролями актера стали роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра", Майкрофта Холмса в "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", а также Николая Воронина в сериале "Воронины".

В 2014 году Клюев поддержал вторжение России в Украину. Он подписал известное письмо в поддержку политики президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщали Українські новини, ранее в июне умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец".

Также в апреле умер автор пьесы, по которой поставлен культовый фильм "Покровские ворота".

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