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  • Умер известный народный артист России Борис Клюев, сыгравший графа Рошфора и Майкрофта Холмса
01 сентября 2020, вторник, 23:59 9
Мир 2020-09-01T23:59:18+03:00
Українські Новини
Умер известный народный артист России Борис Клюев, сыгравший графа Рошфора и Майкрофта Холмса

Умер известный народный артист России Борис Клюев, сыгравший графа Рошфора и Майкрофта Холмса

Александр Савич
Смерть, смерть актера, Смерть артиста, Борис Клюев
Борис Клюев. Фото: wikipedia.org
Борис Клюев. Фото: wikipedia.org

Вслед за информацией о том, что в США от рака умер актер Чедвик Боузман, сыгравший роль "Черной пантеры" в комиксах Marvel, стало известно, что на 77-м году жизни скончался народный артист России Борис Владимирович Клюев. Об этом сообщает Малый театр, в котором играл актер.

Несколько лет Клюев боролся с раком легких, но болезнь победила.

За свою актерскую карьеру Клюев сыграл более чем в сотне фильмов, а также в десятках театральных постановок.

Самыми известными ролями актера стали роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра", Майкрофта Холмса в "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", а также Николая Воронина в сериале "Воронины".

В 2014 году Клюев поддержал вторжение России в Украину. Он подписал известное письмо в поддержку политики президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщали Українські новини, ранее в июне умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец".

Также в апреле умер автор пьесы, по которой поставлен культовый фильм "Покровские ворота".

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