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02 апреля 2020, четверг, 10:25 669
Общество 2020-04-02T12:00:03+03:00
Українські Новини
Умер авто пьесы, по которой поставлен культовый фильм "Покровские ворота"

Умер авто пьесы, по которой поставлен культовый фильм "Покровские ворота"

Татьяна Зотова
Кино, Искусство, Фильм, Писатель, Драматург, Покровские ворота, Леонид Зорин
Леонид Зорин, драматург. Фото:
Леонид Зорин, драматург. Фото: "Мосфильм"

Знаменитые деятели искусства и культуры уходят в эти дни не только из-за пандемии коронавируса. Как сообщали Українські Новини, в Великобритании, в одной из больниц города Черсти из-за последсвий коронавируса умер актер Эндрю Джек, запомнившийся благодаря своей роли в киносаге "Звездные войны".

Так же пандемия стала причиной кончины в Польше в возрасте 86 лет одиного из самых известных польских композиторов и дирижеров Кшиштофа Пендерецкогою.

А в России в следствии иных недугов на 96 году жизни скончался драматург Леонид Зорин, известный как автор пьес "Покровские ворота" и "Царская охота".

"Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел", - рассказала репортерам вдова драматурга Татьяна ТАСС, информирует портал newsru.com. Место и дата похорон пока неизвестны.

"Это большая потеря для культуры, для нашего театра, нашей литературы", - сказал гендиректор "Мосфильма", кинорежиссер Карен Шахназаров.

Леонид Зорин (настоящая фамилия - Зальцман) написал несколько десятков пьес, среди них - "По московскому времени", "Друзья и годы", "Энциклопедисты", "Декабристы", "Варшавская мелодия", "Покровские ворота", "Царская охота", "Карнавал". С конца 1970-х годов им были написаны романы "Старая рукопись", "Странник", "Злоба дня", и повесть "Главная тема". Также он принимал участие в работе над сценариями нескольких фильмов, среди них "Человек ниоткуда" Эльдара Рязанова, "Покровские ворота" Михаила Козакова, "Царская охота" Виталия Мельникова, "Добряки" Карена Шахназарова.

Леонид Зорин был награжден орденами "Знак Почета" (1974) и Дружбы народов (1986), был лауреатом преми "Большая книга" (2009), премий "Литературной газеты" (1975, 1982), журналов "Крокодил" (1983) и "Знамя" (2001).

 Крылатые фразы, отрывки из фильма Покровские ворота.

Как информировало агентстсво, супружеская пара эмигрантов из Украины умерла с разницей в несколько часов 28 марта 2020 года в больнице Гленбрук (Чикаго, США) из-за проблем, связанных с COVID-19.

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