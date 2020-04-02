Умер авто пьесы, по которой поставлен культовый фильм "Покровские ворота"

Знаменитые деятели искусства и культуры уходят в эти дни не только из-за пандемии коронавируса. Как сообщали Українські Новини, в Великобритании, в одной из больниц города Черсти из-за последсвий коронавируса умер актер Эндрю Джек, запомнившийся благодаря своей роли в киносаге "Звездные войны".

Так же пандемия стала причиной кончины в Польше в возрасте 86 лет одиного из самых известных польских композиторов и дирижеров Кшиштофа Пендерецкогою.

А в России в следствии иных недугов на 96 году жизни скончался драматург Леонид Зорин, известный как автор пьес "Покровские ворота" и "Царская охота".

"Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел", - рассказала репортерам вдова драматурга Татьяна ТАСС, информирует портал newsru.com. Место и дата похорон пока неизвестны.

"Это большая потеря для культуры, для нашего театра, нашей литературы", - сказал гендиректор "Мосфильма", кинорежиссер Карен Шахназаров.

Леонид Зорин (настоящая фамилия - Зальцман) написал несколько десятков пьес, среди них - "По московскому времени", "Друзья и годы", "Энциклопедисты", "Декабристы", "Варшавская мелодия", "Покровские ворота", "Царская охота", "Карнавал". С конца 1970-х годов им были написаны романы "Старая рукопись", "Странник", "Злоба дня", и повесть "Главная тема". Также он принимал участие в работе над сценариями нескольких фильмов, среди них "Человек ниоткуда" Эльдара Рязанова, "Покровские ворота" Михаила Козакова, "Царская охота" Виталия Мельникова, "Добряки" Карена Шахназарова.

Леонид Зорин был награжден орденами "Знак Почета" (1974) и Дружбы народов (1986), был лауреатом преми "Большая книга" (2009), премий "Литературной газеты" (1975, 1982), журналов "Крокодил" (1983) и "Знамя" (2001).

Крылатые фразы, отрывки из фильма Покровские ворота.

Как информировало агентстсво, супружеская пара эмигрантов из Украины умерла с разницей в несколько часов 28 марта 2020 года в больнице Гленбрук (Чикаго, США) из-за проблем, связанных с COVID-19.