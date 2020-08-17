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  • Забрать автомобиль со штрафплощадки в Киеве теперь можно за несколько минут. Начал работу новый сервис
17 августа 2020, понедельник, 16:49 174
Общество 2020-08-17T16:49:01+03:00
Українські Новини
Забрать автомобиль со штрафплощадки в Киеве теперь можно за несколько минут. Начал работу новый сервис

Забрать автомобиль со штрафплощадки в Киеве теперь можно за несколько минут. Начал работу новый сервис

Александр Савич
Киев, Штрафплощадка, неправильная парковка, штрафы за нарушение ПДД
Эвакуатор. Фото: Українське Фото
Эвакуатор. Фото: Українське Фото

После информации о том, за что штрафовали столичных автомобилистов в июле, стало известно о запуске нового сервиса возвращения автомобилей со штрафплощадки. Об этом сообщает КГГА.

Новый сервис был разработан Департаментом транспортной инфраструктуры совместно с Национальной полицией и Kyiv Smart City.

На данный момент сервис работает в тестовом режиме.

Сообщается, что сервис позволит существенно экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов заявил, что этот сервис является очень востребованным. По его словам, задачей департамента является не только разгрузка улиц от неправильно припаркованных автомобилей, но и упрощение оплаты штрафа и возвращения авто со штрафплощадки, как это происходит в европейских столицах.

"Чтобы воспользоваться новым сервисом в приложении Kyiv Smart City перейдите на вкладку "Городские сервисы" – "Сервисы водителя" – "Эвакуация" и введите номер автомобиля. Там же можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами. 

После того, как будет предоставлена ​​вся необходимая информация, создается электронное заявление. Если данные внесены до 18:00, оно будет подтверждено в тот же день. Если после 18:00 – на следующий день, о чем водитель получит уведомление. 

Далее достаточно распечатать заявление, подписать ее и следовать сразу на штрафплощадку. Показать документ работнику полиции и получить свой автомобиль за несколько минут", – объясняет процедуру КГГА.

Как сообщали Українські новини, полиция Киева оштрафовала Поплавского за неправильную парковку.

Также две трети машин скорой помощи не успевают на вызовы в установленные сроки.

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