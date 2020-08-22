В Донецкой области от взрыва гранаты погиб мужчина

В пятницу, 21 августа, в 16:01 в отделение полиции поступило сообщение от жительницы Мариуполя о том, что на территории ее частного дома произошел взрыв, от которого в результате многочисленных осколочных ранений умер сожитель 1961 года, в то время, как ранее в Харьковской области из-за взрыва артиллерийского снаряда погиб мужчина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

В момент взрыва женщина находилась во дворе и не пострадала.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты.

По месту происшествия изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Кроме того, полиция обнаружила в доме почти 300 патронов различного калибра, гильзы и прах. Устанавливается происхождение боеприпасов.

По факту начато уголовное производство по предварительной признаком ч. 1 ст. 115 "Несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В Мариуполе умер мужчина из-за взрыва гранаты. Фото: police.dn.ua

В доме мужчины, который умер из-за взрыва гранаты, нашли боеприпасы. Фото: police.dn.ua

Как сообщали Українські Новини, в Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

В Черниговской области местный житель взорвал гранату во время отдыха из-за чего погибли 3 человека.

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