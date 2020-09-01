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01 сентября 2020, вторник, 15:16 24
Жизнь 2020-09-01T15:16:41+03:00
Українські Новини
С 1 сентября и Днем знаний: как оригинально поздравить взрослых и детей

С 1 сентября и Днем знаний: как оригинально поздравить взрослых и детей

Константин Долгий
День знаний, 1 сентября, поздравления в стихах, Учебный год-2020, поздравления в сти
Сегодня отмечается 1 сентября и День знаний. Фото: pixabay.com
Сегодня отмечается 1 сентября и День знаний. Фото: pixabay.com

Сегодня, в первый день осени, традиционно начался новый учебный год. Для самых маленьких школьников этот день стал особенно знаменательным, ведь в их жизни прозвенел Первый звонок. Не менее важным 1 сентября является и для старшеклассников, студентов и педагогов, которые после длительного отдыха возвращаются в привычную для себя стихию.

Українські Новини подготовили яркие, красивые и оригинальные поздравления, которые подойдут как для школьников и студентов, так и для родителей с педагогами.

Поздравления первоклассникам:

Дорогой наш первоклассник,

В самый первый школьный праздник
Пожелать хотим тебе
Много радостей в судьбе.

Знанья — сила, это ясно.
Чтобы жизнь была прекрасной,
Познавай, читай, учись,
Действуй смело, не ленись!

Будь смышленым и веселым.
Пусть тебя научит школа
Думать, спорить и дружить,
Ярко, интересно жить!

***

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті,
Це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

***

Запомни это день, дружок,
Он в школе самый первый.
Поет заливисто звонок,
Зовет заняться делом.

Пускай всего лишь первый класс,
Но главным он считается,
Дорога к знаниям как раз
Отсюда начинается!

Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.comПоздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com


Поздравления ученикам:

Незабудок букетик малий,
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Пусть учебный новый год
Лишь успех вам принесет,
Будьте вдумчивы, пытливы
И немножко терпеливы.

Отметок вам — отличных
И достижений много личных.
Трудами и стараниями
Стремитесь к новым знаниям!

***

С днем знаний вас от души поздравляем,
Учиться, стараться, стремиться желаем.
Ребята, пусть рядом будут всегда,
Хорошие, верные ваши друзья.

Пусть будут счастливыми школьные дни,
Всем знания в жизни, очень нужны.
Пусть лень не приходит к вам никогда,
Пусть все удается всегда на ура.

Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.comПоздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com

 

Поздравления учителям:

За невтомну працю вашу
Уклін вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість вам завжди!

***

Учитель, с праздником! С Днем знаний!
В денек осенний сентября
Так хочется мне Вас поздравить,
Ведь класс и Вы — одна семья.

Пускай учебный год начнется,
Пусть только радость он несет,
А Ваше сердце не сдается —
Ликует, празднует, поет!

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!

Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.comПоздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com

 

Поздравления родителям:

Сегодня очень важный день
И в жизни вашей и детей,
С Днём знаний вас мы поздравляем
И вам от всей души желаем:

Терпенья, мудрости, добра,
Учёба лёгкой чтоб была,
Чтоб крепли знания и сила,
Чтоб школа радость приносила!

***

День знань – день особливий, яскравий.
Адже попереду – навчальний рік.
Можливо, вдасться він жарким,
Але лише наполегливих слава чекає!
Бажаємо мужності, терпіння,
Відкриттів дивних і перемог.
І нехай прекрасні миті
На багато років залишать слід!

***

Впереди учебный год,
Предстоит вам путь нелёгкий,
Вмиг прибавится забот —
Помогать учить уроки.

Всем родителям сейчас
Сил и мудрости желаем,
И терпения запас,
Чтоб решать, не уставая!

Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.comПоздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com

 

Ранее Українські Новини показали, как прошла торжественная линейка и первый звонок в одной из школ столицы.

Кроме того, в Минобразования рассказали, сколько школьников сели за парты в первый день нового учебного года.

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