С 1 сентября и Днем знаний: как оригинально поздравить взрослых и детей

Сегодня отмечается 1 сентября и День знаний. Фото: pixabay.com

Сегодня отмечается 1 сентября и День знаний. Фото: pixabay.com

Сегодня, в первый день осени, традиционно начался новый учебный год. Для самых маленьких школьников этот день стал особенно знаменательным, ведь в их жизни прозвенел Первый звонок. Не менее важным 1 сентября является и для старшеклассников, студентов и педагогов, которые после длительного отдыха возвращаются в привычную для себя стихию.

Українські Новини подготовили яркие, красивые и оригинальные поздравления, которые подойдут как для школьников и студентов, так и для родителей с педагогами.

Поздравления первоклассникам:

Дорогой наш первоклассник,

В самый первый школьный праздник

Пожелать хотим тебе

Много радостей в судьбе.

Знанья — сила, это ясно.

Чтобы жизнь была прекрасной,

Познавай, читай, учись,

Действуй смело, не ленись!

Будь смышленым и веселым.

Пусть тебя научит школа

Думать, спорить и дружить,

Ярко, интересно жить!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті,

Це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Запомни это день, дружок,

Он в школе самый первый.

Поет заливисто звонок,

Зовет заняться делом.

Пускай всего лишь первый класс,

Но главным он считается,

Дорога к знаниям как раз

Отсюда начинается!

Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com



Поздравления ученикам:

Незабудок букетик малий,

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Пусть учебный новый год

Лишь успех вам принесет,

Будьте вдумчивы, пытливы

И немножко терпеливы.

Отметок вам — отличных

И достижений много личных.

Трудами и стараниями

Стремитесь к новым знаниям!

***

С днем знаний вас от души поздравляем,

Учиться, стараться, стремиться желаем.

Ребята, пусть рядом будут всегда,

Хорошие, верные ваши друзья.

Пусть будут счастливыми школьные дни,

Всем знания в жизни, очень нужны.

Пусть лень не приходит к вам никогда,

Пусть все удается всегда на ура.

Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com

Поздравления учителям:

За невтомну працю вашу

Уклін вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість вам завжди!

***

Учитель, с праздником! С Днем знаний!

В денек осенний сентября

Так хочется мне Вас поздравить,

Ведь класс и Вы — одна семья.

Пускай учебный год начнется,

Пусть только радость он несет,

А Ваше сердце не сдается —

Ликует, празднует, поет!

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com

Поздравления родителям:

Сегодня очень важный день

И в жизни вашей и детей,

С Днём знаний вас мы поздравляем

И вам от всей души желаем:

Терпенья, мудрости, добра,

Учёба лёгкой чтоб была,

Чтоб крепли знания и сила,

Чтоб школа радость приносила!

***

День знань – день особливий, яскравий.

Адже попереду – навчальний рік.

Можливо, вдасться він жарким,

Але лише наполегливих слава чекає!

Бажаємо мужності, терпіння,

Відкриттів дивних і перемог.

І нехай прекрасні миті

На багато років залишать слід!

***

Впереди учебный год,

Предстоит вам путь нелёгкий,

Вмиг прибавится забот —

Помогать учить уроки.

Всем родителям сейчас

Сил и мудрости желаем,

И терпения запас,

Чтоб решать, не уставая!

Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com

Ранее Українські Новини показали, как прошла торжественная линейка и первый звонок в одной из школ столицы.

Кроме того, в Минобразования рассказали, сколько школьников сели за парты в первый день нового учебного года.

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