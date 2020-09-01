С 1 сентября и Днем знаний: как оригинально поздравить взрослых и детей

Сегодня, в первый день осени, традиционно начался новый учебный год. Для самых маленьких школьников этот день стал особенно знаменательным, ведь в их жизни прозвенел Первый звонок. Не менее важным 1 сентября является и для старшеклассников, студентов и педагогов, которые после длительного отдыха возвращаются в привычную для себя стихию. Українські Новини подготовили яркие, красивые и оригинальные поздравления, которые подойдут как для школьников и студентов, так и для родителей с педагогами. Поздравления первоклассникам: Дорогой наш первоклассник,В самый первый школьный праздникПожелать хотим тебеМного радостей в судьбе. Знанья — сила, это ясно.Чтобы жизнь была прекрасной,Познавай, читай, учись,Действуй смело, не ленись! Будь смышленым и веселым.Пусть тебя научит школаДумать, спорить и дружить,Ярко, интересно жить! *** Хай навчання в радість буде,Хай наука не забудеПоміститись в голові,Щоб вдавалось все тобі!Загалом, ти добре вчися,І ніколи не журисяПро оцінки, про свої,Знай, що головне в житті,Це освіта і знання,Школа, вчитель і рідня! *** Запомни это день, дружок,Он в школе самый первый.Поет заливисто звонок,Зовет заняться делом. Пускай всего лишь первый класс,Но главным он считается,Дорога к знаниям как разОтсюда начинается! Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com Поздравления ученикам: Незабудок букетик малий,Зоріє у тебе на грудях,Стелиться шлях непростий та ясний,Для тебе між добрії люди.Все добре зі школи візьми у життя,І вчительську мудрість, і шану від друзів,Хай легкою буде доля твоя,Хай люблять тебе і шанують усюди. *** Пусть учебный новый годЛишь успех вам принесет,Будьте вдумчивы, пытливыИ немножко терпеливы. Отметок вам — отличныхИ достижений много личных.Трудами и стараниямиСтремитесь к новым знаниям! *** С днем знаний вас от души поздравляем,Учиться, стараться, стремиться желаем.Ребята, пусть рядом будут всегда,Хорошие, верные ваши друзья. Пусть будут счастливыми школьные дни,Всем знания в жизни, очень нужны.Пусть лень не приходит к вам никогда,Пусть все удается всегда на ура. Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com Поздравления учителям: За невтомну працю вашуУклін вам до землі низький,Прийміть подяку щиру нашуЗа труд учительський важкий.Хай добре вам весь час живетьсяБез горя, смутку та біди,А галаслива хай малечаПриносить радість вам завжди! *** Учитель, с праздником! С Днем знаний!В денек осенний сентябряТак хочется мне Вас поздравить,Ведь класс и Вы — одна семья. Пускай учебный год начнется,Пусть только радость он несет,А Ваше сердце не сдается —Ликует, празднует, поет! *** Сьогодні усі надзвичайно красиві,Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,Щоб зорями сяяли вчительські очі,А учні у школі трудились на славу,І вище ваш труд цінувала держава! Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com Поздравления родителям: Сегодня очень важный деньИ в жизни вашей и детей,С Днём знаний вас мы поздравляемИ вам от всей души желаем: Терпенья, мудрости, добра,Учёба лёгкой чтоб была,Чтоб крепли знания и сила,Чтоб школа радость приносила! *** День знань – день особливий, яскравий.Адже попереду – навчальний рік.Можливо, вдасться він жарким,Але лише наполегливих слава чекає!Бажаємо мужності, терпіння,Відкриттів дивних і перемог.І нехай прекрасні митіНа багато років залишать слід! *** Впереди учебный год,Предстоит вам путь нелёгкий,Вмиг прибавится забот —Помогать учить уроки. Всем родителям сейчасСил и мудрости желаем,И терпения запас,Чтоб решать, не уставая! Поздравительная открытка к 1 сентября. Фото: youtube.com Ранее Українські Новини показали, как прошла торжественная линейка и первый звонок в одной из школ столицы. Кроме того, в Минобразования рассказали, сколько школьников сели за парты в первый день нового учебного года.