В метро Киева подростки избили до потери сознания 20-летнего парня

Четырем молодым людям по факту совершения хулиганских действий в столичном метрополитене сообщено о подозрении после того, как возобновилась работа подземки после двух месяцев карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

"Инцидент произошел 5 марта 2020. Находясь в вагоне метро во время движения электропоезда между станциями метро "Оболонь" и "Почайна", четверо подозреваемых, двое из которых являются несовершеннолетними, громко высказывались нецензурной бранью, чем нарушали общественный порядок", - говорится в нем.

Отмечается, что тогда в вагоне находился 20-летний мужчина, который сделал им замечание. В ответ последние, действуя из хулиганских побуждений, с особой дерзостью начали наносить ему удары руками и ногами по различным частям тела, даже после того, как потерпевший потерял сознание.

По результатам расследования правоохранителям удалось установить лиц, совершивших указанное правонарушение. Теперь им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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