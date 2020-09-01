Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями и жизнью страны, — Степанов

В Украине удалось найти "идеальный баланс" между карантинными ограничениями, которые вводятся в зависимости от эпидемической ситуации, и жизнью страны. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"В условиях адаптивного карантина очень важно выполнять правила, мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями, которые вводятся в зависимости от эпидемической ситуации, и жизнью страны, я в этом уверен. Но в то же время мы живем в новой реальности, и в этой новой реальности мы должны выполнять определенные правила, и эти правила - наша базовая потребность для того, чтобы быть здоровыми, чтобы сохранять жизни украинцев", - сказал он.

По его словам, введение жестких карантинных ограничений весной позволило сбить заболеваемость коронавирусом в стране и подготовить больницы для предоставления медпомощи больнымCOVID-19.

"Когда у нас был "тотальный карантин" на территории страны, чего мы достигли. Мы реально разорвали эту цепь и сбили эту передачу инфекции в первую волну, у нас не было той ситуации, которая была в Европейских странах. Во вторых, мы смогли полностью подготовить систему предоставления медпомощи больным COVID-19", - сказал Степанов.

По его словам, сейчас около 4 тыс. аппаратов ИВЛ находится в больницах для лечения больных коронавирусом, и этого количества абсолютно достаточно.

Кроме того, по словам Степанова, в стране почти 36 тыс. коек, которые отведены для лечения больных коронавирусом, и более 11 тыс. из них обеспечены либо централизованным кислородом, либо кислородными концентраторами, и Минздрав хочет довести это количество до 80% от общего количества коек.

"У нас аппаратов ИВЛ на сегодняшний день более чем достаточно, мы их увеличили в разы, в разы увеличили количество коек с подведенным кислородом, мы научились лечить коронавирусную болезнь, мы дальше готовим наши больницы к большему количеству больных", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 октября.

Ранее сообщалось о том, какие регионы отнесены к "красной" зоне.

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