В июне мэр Днипра Филатов получил зарплату больше, чем Зеленский

Зарплата мэра Днипра Бориса Филатова за июнь составила 42 тыс. гривен, а его заместителей от 32 тыс. до 43 тыс. гривен, что больше, чем у Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днипровского городского совета на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Филатову в июне, составила 42 084 гривны.

В ответе отсутствует информация касательно размера оклада, надбавок, а также премий.

Зарплата заместителей мэра Александра Сидоренко составила 35 087 гривен, Леонида Маньковского - 37 018 гривен, Михаила Лысенко - 35 277 гривен, Владимира Миллера - 31 845 гривен, Эдуарда Пидлубного - 43 521 гривну, Андрейя Бабского - 42 817 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский в июне заработал 28 тысяч гривен.

Мэр Днипра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко, мэр Черновцов Алексей Каспрук создали партию "Пропозиція" для участия в местных выборах 25 октября.

Согласно опросу от 20 июня - 4 июля, 42,6% респондентов, опрошенных в Днипре социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать на выборах мэра за действующего городского главу Бориса Филатова, 13,3% - за бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок", экс-председателя Днепропетровской областной государственной администрации Александра Вилкула, а 13,2% - за депутата Рады от фракции "Слуга народа", избранного по округу в Днипре, Максима Бужанского.