Это опасный прецедент, – НСЖУ о затягивании с переизбранием членов Нацсовета

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвала Верховную Раду разблокировать конкурс в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и завершить формирование парламентской квоты. Трое членов медиа регулятора уже более года продолжают исполнять обязанности несмотря на то, что 5-летний срок их полномочий истек 4 июля 2019 года.

Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от ноября 2019 года не утверждает перечень выдвинутых претендентов - участников конкурсного отбора кандидатур в Нацсовет. Всего на должность членов медиа регулятора выдвинуто 15 человек - известных представителей медиа-отрасли из Киева и регионов.

В НСЖУ отметили, что впервые в истории Украины реализуется сценарий, при котором к исполнению обязанностей членов Нацсовета не имеют возможности приступить новые специалисты, а между тем люди, срок полномочий которых истек, продолжают работать на так называемых "временных условиях".

"Такая практика взаимодействия власти и главного органа страны, отвечающего за телерадиопространство и информационную безопасность, является недопустимой. Народные депутаты должны выполнить свой долг и укомплектовать Нацсовет специалистами, чьи полномочия не будут временными, - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Замена правил и регламентов по избранию членов Нацсовета не способствует доверию журналистов к практике государственного регулирования в сфере медиа".

Согласно утвержденному плану работы Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики вопрос об отборе кандидатур на замещение 3 вакантных должностей членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания должен был рассматриваться 4 декабря 2019 года. Среди претендентов - Ольга Червакова, Лаврентий Малазония, Ольга Кулиш, Ольга Герасимюк и другие. НСЖУ выдвинула 2 кандидатуры - медиаюриста общественной организации "Платформа прав человека" Александра Бурмагина и доцента кафедры украинской прессы Львовского национального университета имени Ивана Франко Игоря Паславского.

Напомним, что в 31 октября 2019 года Рада проголосовала за увольнение с должностей членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша. Но они продолжают исполнять обязанности до момента назначения новых членов.

В то же время парламент рекомендуют признать неудовлетворительной деятельность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания по 2019 год. Соответствующий проект постановления Рады были внесены еще в апреле председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александром Ткаченко.

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