СМИ опубликовали фото и фамилии националистов, напавших на автобус ОПЗЖ под Харьковом

Задержанные за нападение на автобус - жители Днипра. Фото: Facebook

Задержанные за нападение на автобус - жители Днипра. Фото: Facebook

27 августа Национальная полиция Украины задержала 14 человек, которые обстреляли автобус на автомобильной трассе "Киев - Харьков", избили и ранили находящихся в нем членов организации "Патриоты - За жизнь". Среди задержанных - члены днепропетровской ячейки политической партии "Национальный корпус".

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на справку Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

По информации МВД, праворадикалы, вооруженные огнестрельным оружием, резиновыми дубинками и битами, совершили нападение на автобус, жестоко избили пассажиров-членов организации "Патриоты - За жизнь" и повредили транспортное средство. Во внутреннем документе полиции также указано, что 3 человека из числа пострадавших получили огнестрельные ранения конечностей.

Нападавшие пытались скрыться с места преступления на 2 разных автомобилях. Так, на 87-м километре автодороги "Харьков - Перещепино" полиция остановила черный Mitsubishi Pajero, в котором находились 5 боевиков: Кирилл Даценко, Дмитрий Квитка, Максим Гарманов, Богдан Кит и Антон Мокренко. Все они - жители Днипра.

А на трассе "Харьков - Ялта" полицейские остановили серебристый Volkswagen Transporter, в котором находились еще 9 причастных к нападению праворадикалов-днипровцев: Вадим Бурдов, Александр Бондарь, Олег Булах, Виталий Голота, Дмитрий Жидченко, Евгений Коваленко, Кирилл Литвинов, Александр Савотин, Станислав Дужко.

Информация в социальных сетях свидетельствует о том, что многие задержанные имеют отношение к "Нацкорпусу".

Напомним, СМИ опубликовали полную реконструкцию нападения на автобус ОПЗЖ, совершенного вечером 27 августа возле Харькова, и подробно описали, как члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус.

Ранее сообщалось, что нападение и обстрел автобуса под Харьковом полиция расследует как покушение на убийство.

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