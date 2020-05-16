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16 мая 2020, суббота, 17:40 23
Общество 2020-05-16T18:00:02+03:00
Українські Новини
Украинское издательство на обложку сочинений Ольги Кобылянской поместило Марка Вовчка

Украинское издательство на обложку сочинений Ольги Кобылянской поместило Марка Вовчка

Ольга Фандорина
украинская литература, Марко Вовчок, Ольга Кобылянская, Издание книг
Книгу про Ольгу Кобылянскую проиллюстрировали фото писательницы Марко Вовчок. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko
Книгу про Ольгу Кобылянскую проиллюстрировали фото писательницы Марко Вовчок. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Украинское издательство "Центр учебной литературы", которое занимается печатью учебников и пособий, выпустило сборник сочинений Ольги Кобилянской, однако на обложке книги размещена фотография писательницы Марко Вовчок.

Об этом рассказала писательница Оксана Забужко в Facebook.

"Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, ибо мне аж дух перехватило. Я не знаю такого издательства - "Центр учебной литературы", но, судя по их сайту, они издают "учебники и пособия" по заказу украинского государства, аж гай гудит, и мы с вами за это платим", - говорится в сообщении.

Забужко также опубликовала снимок обложки книги и поинтересовалась у подписчиков, узнали ли те женщину на ней.

"Поэтому имею к уважаемой публике очень важный вопрос: узнали тетю, или нет? Преградила картинка внимание ("что-то не то...") - или без подсказки перевернули бы ее, ничего не заметив? И - большая просьба к тем, кто не узнал и перевернул бы (стесняться тут нечего, это всего лишь социометрический "замер температуры по больнице"): напишите, пожалуйста, в комменты, когда и где вы закончили школу - год и место", - написала она.

Скриншот поста: facebook.com/oksana.zabuzhko

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Книгу про Ольгу Кобылянскую проиллюстрировали фото писательницы Марко Вовчок. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko
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