Украинское издательство на обложку сочинений Ольги Кобылянской поместило Марка Вовчка

Украинское издательство "Центр учебной литературы", которое занимается печатью учебников и пособий, выпустило сборник сочинений Ольги Кобилянской, однако на обложке книги размещена фотография писательницы Марко Вовчок.

Об этом рассказала писательница Оксана Забужко в Facebook.

"Не могу не поделиться присланной картинкой. И прошу помощи зала, ибо мне аж дух перехватило. Я не знаю такого издательства - "Центр учебной литературы", но, судя по их сайту, они издают "учебники и пособия" по заказу украинского государства, аж гай гудит, и мы с вами за это платим", - говорится в сообщении.

Забужко также опубликовала снимок обложки книги и поинтересовалась у подписчиков, узнали ли те женщину на ней.

"Поэтому имею к уважаемой публике очень важный вопрос: узнали тетю, или нет? Преградила картинка внимание ("что-то не то...") - или без подсказки перевернули бы ее, ничего не заметив? И - большая просьба к тем, кто не узнал и перевернул бы (стесняться тут нечего, это всего лишь социометрический "замер температуры по больнице"): напишите, пожалуйста, в комменты, когда и где вы закончили школу - год и место", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины.