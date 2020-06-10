ДТЭК нарастил операционную прибыль на треть, средств на счетах увеличилось вчетверо

Энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова в 1-м квартале 2020 года получил операционную прибыль к уплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере 2,00 млрд гривен, что позволило получить рентабельность по EBITDA 14,6%.

Об этом говорится в сообщении компании Dragon Capital.

По сравнению с 4-м кварталом 2019 года, показатель EBITDA в ДТЭК вырос на 33%.

Рентабельность по EBITDA за предыдущий квартал была почти вдвое меньше - 8,6%, а в целом за прошлый год составила 24,6%.

Остаток средств на счетах группы "ДТЭК Энерго" на 1 апреля составил 1,1 млрд гривен, это почти в 4 раза больше (на 276%), чем было на 1 января 2020 года.

Шахты ДТЭК в 1-м квартале 2020 года добыли 5,7 млн тонн угля, это почти на уровне 1-го квартала прошлого года. Еще 64 тыс. тонн угля компания импортировала.

В прошлом году компания ДТЭК ВИЭ, управляющей активами холдинга в сфере возобновляемой энергетики, увеличила чистую прибыль на 119% - до 2,85 млрд гривен, показатель EBITDA компании вырос на 111% - до 3,88 млрд гривен. ДТЭК ВИЭ в прошлом году стал крупнейшим игроком рынка "зеленой" энергетики с долей 26%.

4 марта правительство возглавил Денис Шмыгаль, который 2017-2019 годах занимал должности заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директора Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго". Компания работает в Бурштынском энергоострове, где продает потребителям электроэнергию выше цен соседних государств.

Через 2 недели после назначения Шмыгаля правительство приняло решение о запрете импорта российской электроэнергии, конкурировавшей на рынке с электроэнергией предприятий ДТЭК. После этого в марте 2020 цена электроэнергии в Украине выросла на 9-22% и стала самой дорогой в Европе.

В конце мая НКРЭКУ обвинила группу ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением. Комиссия установила, что группа путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" вызвала ценовой обвал. Кроме этого в НКРЭКУ отметили, что такое падение цен носит явно "искусственный" характер и не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины.

Напомним, группа ДТЭК после покупки в 2019 году "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" получила контроль над передачей и сбытом 48% всей электроэнергии в стране. Также ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех ТЭС.