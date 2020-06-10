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10 июня 2020, среда, 15:27 498
Экономика 2020-06-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
ДТЭК нарастил операционную прибыль на треть, средств на счетах увеличилось вчетверо

ДТЭК нарастил операционную прибыль на треть, средств на счетах увеличилось вчетверо

Сергей Паламаренко
ДТЭК, Ринат Ахметов, Операционная прибыль
Энергетическая компания
Энергетическая компания "ДТЭК". Фото: dtek.com

Энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова в 1-м квартале 2020 года получил операционную прибыль к уплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в размере 2,00 млрд гривен, что позволило получить рентабельность по EBITDA 14,6%.

Об этом говорится в сообщении компании Dragon Capital.

По сравнению с 4-м кварталом 2019 года, показатель EBITDA в ДТЭК вырос на 33%.

Рентабельность по EBITDA за предыдущий квартал была почти вдвое меньше - 8,6%, а в целом за прошлый год составила 24,6%.

Остаток средств на счетах группы "ДТЭК Энерго" на 1 апреля составил 1,1 млрд гривен, это почти в 4 раза больше (на 276%), чем было на 1 января 2020 года.

Шахты ДТЭК в 1-м квартале 2020 года добыли 5,7 млн тонн угля, это почти на уровне 1-го квартала прошлого года. Еще 64 тыс. тонн угля компания импортировала.

В прошлом году компания ДТЭК ВИЭ, управляющей активами холдинга в сфере возобновляемой энергетики, увеличила чистую прибыль на 119% - до 2,85 млрд гривен, показатель EBITDA компании вырос на 111% - до 3,88 млрд гривен. ДТЭК ВИЭ в прошлом году стал крупнейшим игроком рынка "зеленой" энергетики с долей 26%.

4 марта правительство возглавил Денис Шмыгаль, который 2017-2019 годах занимал должности заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директора Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго". Компания работает в Бурштынском энергоострове, где продает потребителям электроэнергию выше цен соседних государств.

Через 2 недели после назначения Шмыгаля правительство приняло решение о запрете импорта российской электроэнергии, конкурировавшей на рынке с электроэнергией предприятий ДТЭК. После этого в марте 2020 цена электроэнергии в Украине выросла на 9-22% и стала самой дорогой в Европе.

В конце мая НКРЭКУ обвинила группу ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением. Комиссия установила, что группа путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" вызвала ценовой обвал. Кроме этого в НКРЭКУ отметили, что такое падение цен носит явно "искусственный" характер и не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины.

Напомним, группа ДТЭК после покупки в 2019 году "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" получила контроль над передачей и сбытом 48% всей электроэнергии в стране. Также ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех ТЭС.

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