Прокуратура просит суд арестовать Стерненко вместо продления домашнего ареста

Прокуратура просит суд арестовать активиста Сергея Стерненко, вместо продления его домашнего ночного ареста, после того, как суд сменил его круглосуточный домашний арест на ночной.

Об этом его адвокат Маси Найем написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Прокуроры просят избрать меру пресечения Сергею Стерненко в виде содержания под стражей", - написал он.

В понедельник, 31 августа, Приморский суд Одессы в 13:00 начал подготовительное заседание по делу о подозрении Стерненко в умышленном убийстве.

"Соответствующее ходатайство стороне защиты не было вручено за 3 часа, как установлено УПК. Перерыв в заседании. До 16:45", - добавил адвокат.

Сам Стерненко обзоначил, что условий меры пресеченияон не нарушал, и основания для ее смены нет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шевченковский районный суд Киева сменил круглосуточный домашний арест Стерненко на ночной.

25 июня Служба безопасности Украины завершила расследование по делу Стерненко.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе.

Одного из нападавших он убил, второй сбежал.

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