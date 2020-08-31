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31 августа 2020, понедельник, 09:32 84
Украина 2020-08-31T11:15:02+03:00
Українські Новини
Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 30 августа, потерь нет

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 30 августа, потерь нет

Александр Савич
ВСУ, война на Донбассе, режим прекращения огня, ООС
ВСУ. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
ВСУ. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 30 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"30 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. Вместе с тем около Марьинки нашими воинами отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2", –сказано в нем.

Кроме того, на Приазовье вопреки договоренностям, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, задокументирован пролет вражеского беспилотника типа "квадрокоптер".

Отмечается, что средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В целом за прошедшие сутки украинские военные зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Эти провокации противника не несли угрозы защитникам ООС, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщали Українські новини, 29 августа в Украине в 6-ю годовщину Иловайской трагедии отмечали День памяти защитников Украины.

Также Зеленский почтил память военных, погибших в Иловайске.

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