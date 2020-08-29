Зеленский почтил память военных, погибших в Иловайске

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти погибших военных в 6-ую годовщину начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини. "В годовщину Иловайской трагедии Президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В мероприятиях ко Дню памяти защитников Украины, которые происходили у Министерства обороны, также приняли участие члены семей погибших воинов, представители Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны, ветераны АТО\/ООС, руководство Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса Президента", - говорится в нем. Согласно сообщению, было объявлено фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в 2014-2019 годах. После каждой фамилии воины почетного караула били в колокол и салютовали из личного оружия одним залпом. После Президент вручил три государственные награды, которые были присвоены ранее, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу. Так, званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" отмечен посмертно майор Андрей Жук. Он погиб на Донбассе в 2016 году во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой, сохранив при этом жизнь одному из солдат. Награду павшего военнослужащего получила его мать Лидия Васильевна. Также посмертно звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Президент присвоил прапорщику Вячеславу Кубраку. Военный погиб 2019 года, когда во время выполнения задания по разминированию у Водяного группа вместе с Вячеславом была вынуждена отступать из-за обстрела со стороны противника, но наткнулась на минно-взрывное заграждение. Во время самостоятельного обезвреживания взрывного устройства военный получил ранения. После нескольких дней борьбы за его жизнь Вячеслав умер в Днепропетровской областной больнице. Награду Героя Президент вручил его жене Анастасии. Кроме того, орденом "За мужество" III степени посмертно награжден доброволец Виктор Дегтярев, который участвовал в боях за Иловайск и получил там ранения, после этого занимался волонтерской деятельностью. Погиб он в центре Киева в 2019 году, закрыв своим телом гранату, которую активировало другое лицо при попытке самоубийства. Награду погибшего получила его жена Александра. После окончания церемонии Владимир Зеленский принял участие в общенациональной минуте молчания и возложил цветы к колоколу Памяти и Стеллы, в которую вмонтированы осколки снарядов. "Сегодня мы чтим память героев Украины, наших лучших граждан, которые защищали границы Украины, защищали наш суверенитет, нашу территориальную целостность", - сказал Президент после завершения памятных мероприятий. Глава государства отметил, что объявление имен воинов, погибших в этот день в разные годы, продолжалось около 40 минут. "К сожалению, мы не можем сократить это время, но как государство мы можем сделать все, чтобы это время не увеличивалось", - сказал Зеленский. Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что какой бы горькой правда ни была, правоохранительные органы должны показать результат расследования по Иловайской трагедии. В ноябре 2019 года бывший Президент Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии. Тем временем миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии.