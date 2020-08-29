Зеленский почтил память военных, погибших в Иловайске

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти погибших военных в 6-ую годовщину начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"В годовщину Иловайской трагедии Президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В мероприятиях ко Дню памяти защитников Украины, которые происходили у Министерства обороны, также приняли участие члены семей погибших воинов, представители Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны, ветераны АТО/ООС, руководство Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса Президента", - говорится в нем.

Согласно сообщению, было объявлено фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в 2014-2019 годах.

После каждой фамилии воины почетного караула били в колокол и салютовали из личного оружия одним залпом.

После Президент вручил три государственные награды, которые были присвоены ранее, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Так, званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" отмечен посмертно майор Андрей Жук.

Он погиб на Донбассе в 2016 году во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой, сохранив при этом жизнь одному из солдат.

Награду павшего военнослужащего получила его мать Лидия Васильевна.

Также посмертно звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Президент присвоил прапорщику Вячеславу Кубраку.

Военный погиб 2019 года, когда во время выполнения задания по разминированию у Водяного группа вместе с Вячеславом была вынуждена отступать из-за обстрела со стороны противника, но наткнулась на минно-взрывное заграждение.

Во время самостоятельного обезвреживания взрывного устройства военный получил ранения.

После нескольких дней борьбы за его жизнь Вячеслав умер в Днепропетровской областной больнице.

Награду Героя Президент вручил его жене Анастасии.

Кроме того, орденом "За мужество" III степени посмертно награжден доброволец Виктор Дегтярев, который участвовал в боях за Иловайск и получил там ранения, после этого занимался волонтерской деятельностью.

Погиб он в центре Киева в 2019 году, закрыв своим телом гранату, которую активировало другое лицо при попытке самоубийства.

Награду погибшего получила его жена Александра.

После окончания церемонии Владимир Зеленский принял участие в общенациональной минуте молчания и возложил цветы к колоколу Памяти и Стеллы, в которую вмонтированы осколки снарядов.

"Сегодня мы чтим память героев Украины, наших лучших граждан, которые защищали границы Украины, защищали наш суверенитет, нашу территориальную целостность", - сказал Президент после завершения памятных мероприятий.

Глава государства отметил, что объявление имен воинов, погибших в этот день в разные годы, продолжалось около 40 минут.

"К сожалению, мы не можем сократить это время, но как государство мы можем сделать все, чтобы это время не увеличивалось", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский в своем видеообращении заявил, что какой бы горькой правда ни была, правоохранительные органы должны показать результат расследования по Иловайской трагедии.

В ноябре 2019 года бывший Президент Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии.

Тем временем миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии.

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