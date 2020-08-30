Ученые выяснили, как 5G влияет на организм человека

Наряду с тем, что американская компания изобрела сверхдолговечные батареи из ядерных отходов, в прошлом году весь мир начал пользоваться беспроводной технологией 5G. Однако мало кто задумывался, что ее излучение действительно влияет на здоровье. Так, американские ученые после проведения опытов на рыбках заявили, что 5G "скромно" влияет на слух.

Как пишет портал Health Info, в своей работе эксперты использовали эмбрионы рыбок данио, модельного организма, которые часто используются для нахождения связи между экофакторами и биосистемами.

Издание отмечает, что у человека и рыбок данио одинаковые процессы развития, и они схожи на геномном уровне, а это, в свою очередь, говорит о том, что исследования данио могут быть легко применены к людям.

В эксперименте на протяжении двух дней ученые подвергали эмбрионы рыбок данио радиочастотному излучению 3,5 ГГц, частоте, обычно используемой смартфонами с поддержкой 5G.

Так, специалисты не заметили особого влияния на смертность, на образование эмбрионов или их поведенческий ответ на свет. Они нашли скромное влияние излучения на тест, измеряющий реакцию эмбрионов на внезапный звук.

"Исходя из нашего исследования, мы не думаем, что 5G-излучение настолько вредно. Это преимущественно доброкачественная технология", – подчеркнул один из научных сотрудников.

Напомним, ранее в Украине петиция, утверждающая, что технология 5G опасна для здоровья.

Тем временем, 4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины.

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