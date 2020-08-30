Драка на ЛГБТ-акции в Одессе: пострадали двое полицейских, задержаны 16 человек

Полиция задержала в Одессе 16 человек, устроивших драку во время ЛГБТ-акции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"В Приморский отдел полиции с Думской площади правоохранители доставили шестнадцать нарушителей общественного порядка... Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылила газ и забросала людей яйцами. В результате неправомерных действий молодых людей в медицинское учреждение доставили двух полицейских", - говорится в нем.

Согласно сообщению, на данный момент у всех правонарушителей в территориальном отделении полиции собирают объяснения.

В отношении них будут составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса об административных правонарушениях.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 1 февраля полиция начала расследование по факту противоправных действий в отношении организаторов тренинга о толерантном освещении тематики ЛГБТ для журналистов в Виннице.

Во всем мире автоконцерны в честь "Месяца прайда", посвященного видимости ЛГБТ, стали менять цвета своих логотипов на радужную.

Тем временем, в Киеве активисты ЛГБТ-движения запустили дрон с радужным флагом на фоне Родины-матери в Киеве

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