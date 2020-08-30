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30 августа 2020, воскресенье, 18:34 811
Политика 2020-08-30T19:15:02+03:00
Українські Новини
В зоне ООС украинские военные сломали беспилотник боевиков

В зоне ООС украинские военные сломали беспилотник боевиков

Кира Молчанова
Беспилотник, Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС
ВСУ. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
ВСУ. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 30 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в районе проведения операции не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина. Одновременно на Приазовье зафиксирован факт нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в районе Широкино задокументирован пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер". Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в нем.

Указано, что боевых потерь и ранений среди личного состава ООС нет.

Также в районе проведения операции должным образом выполняют задачи подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ООС.

В частности, саперы разминировали более четырех гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 19 найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 29 августа, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. В ВСУ не было боевых потерь за это время. 

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