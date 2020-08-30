підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • У зоні ООС українські військові зламали безпілотник бойовиків
30 серпня 2020, неділя, 18:34 8
Політика 2020-08-30T21:30:02+03:00
Українські Новини
У зоні ООС українські військові зламали безпілотник бойовиків

У зоні ООС українські військові зламали безпілотник бойовиків

Кира Молчанова
Донбасс, ООС, Безпілотник, зона оос
ВСУ. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
ВСУ. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 30 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню в районі проведення операції не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Одночасно на Приазов'ї зафіксований факт порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, в районі Широкино задокументований проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер". Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно придушили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - йдеться в ньому.

Зазначено, що бойових втрат і поранень серед особового складу ООС немає.

Також в районі проведення операції належним чином виконують завдання підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій ООС.

Зокрема, сапери розмінували понад чотири гектари території в прифронтовому районі і передали на знищення 19 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил 29 серпня, втрат серед українських військовослужбовців нема.

Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Донбасом Леонід Кравчук і його перший заступник Вітольд Фокін готові їхати на непідконтрольну частину Донбасу для прямих переговорів.

Більше новин про: Донбасс ООС Безпілотник зона оос

За місяць перемир'я на Донбасі не застосовували ва...
Бойовики порушили режим припинення вогню, влаштува...
Кравчук каже, що "особливого статусу" Донбасу в Ко...
Київська поліція збирається шукати порушників кара...
Виборчий процес на місцевих виборах починається 5 вересня, - ЦВК
У "червоній зоні" стало на вісім країн менше. У МОЗ опублікували новий список
Новини
Виборчий процес на місцевих виборах починається 5 вересня, - ЦВК 19:22
У "червоній зоні" стало на вісім країн менше. У МОЗ опублікували новий список 18:48
У зоні ООС українські військові зламали безпілотник бойовиків 18:34
Сьогодні в Києві виявили наполовину менше хворих коронавірусом, ніж в попередній день 13:16
Через спеку в Україні рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 12:39
більше новин
У "червоній зоні" стало на вісім країн менше. У МОЗ опублікували новий список 18:48
Агро Газ Трейдинг і Одеський припортовий завод продовжили давальницький контракт на 4 місяці 20:21
Політична партія "За майбутнє" закликала владу припинити спроби залякування партійців 10:48
Хасиди
В аеропорту "Бориспіль" застрягли дві сотні хасидів: вони звинувачують прикордонників в антисемітизмі 21:34
Сьогодні 6-та річниця Іловайської трагедії 08:55
більше новин
Призначення Ситника директором НАБУ було неконституційним, - КС 20:13
Заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть пом'якшити і впускати туристів з "зеленої зони" 20:07
Українці витрачають в 8 разів більше часу на соціальні мережі, ніж на біг, - дослідження 21:52
Помірне зростання долара до гривні. Аналітик розповів, яким буде курс на початку вересня 05:30
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Кулеба в липні отримав зарплату втричі меншу, ніж в його заступника 06:00
більше новин
У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok