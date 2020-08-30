У зоні ООС українські військові зламали безпілотник бойовиків

Бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 30 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби повний і всеосяжний режим припинення вогню в районі проведення операції не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Одночасно на Приазов'ї зафіксований факт порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, в районі Широкино задокументований проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер". Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно придушили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - йдеться в ньому.

Зазначено, що бойових втрат і поранень серед особового складу ООС немає.

Також в районі проведення операції належним чином виконують завдання підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій ООС.

Зокрема, сапери розмінували понад чотири гектари території в прифронтовому районі і передали на знищення 19 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил 29 серпня, втрат серед українських військовослужбовців нема.

Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Донбасом Леонід Кравчук і його перший заступник Вітольд Фокін готові їхати на непідконтрольну частину Донбасу для прямих переговорів.

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