подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 августа 2020, суббота, 22:26 70
Силовые структуры 2020-08-29T23:00:01+03:00
Українські Новини
В зоне ООС спасатели разминировали 7 гектаров прифронтовой территории, обезврежены 145 мин

В зоне ООС спасатели разминировали 7 гектаров прифронтовой территории, обезврежены 145 мин

Надежда Комендантова
Разминирование, ГосЧС, война на Донбассе, ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

В то время, как президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти погибших военных в 6-ую годовщину начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области, боевики 2 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в субботу, потерь нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с начала текущих суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.

В то же время вблизи Зайцево зафиксирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия.

Указывается, что выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Кроме того, выявлен факт инженерного оборудования боевиками своих позиций вблизи населенного пункта Водяное.

"В целом с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Указывается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

В частности, саперы за последние сутки разминировали более 7 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 145 найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

В частности, за минувшие сутки был завершен ремонт 7 домов, еще на 52 объектах ремонтные работы продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. В ВСУ не было боевых потерь за это время. 

Больше новостей о: Разминирование ГосЧС война на Донбассе ООС

За месяц перемирия на Донбассе не применяли тяжело...
Сегодня 6-я годовщина Иловайской трагедии...
ТКГ согласовала 20 участков разминирования и 4 нов...
Чиновник ГосЧС задержан по подозрению в вымогатель...
Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты
В Киеве третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. За сутки умерли шестеро
Новости
В зоне ООС спасатели разминировали 7 гектаров прифронтовой территории, обезврежены 145 мин 22:26
В воскресенье воздух раскалится до +34, будет сухо по всей территории Украины 21:55 Карта
Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты 21:25
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
Генштаб планирует уменьшить число призывников осенью 20:27
больше новостей
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября 05:45
Тунис закрыл границы для украинцев 16:01
больше новостей
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии 14:26
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
больше новостей
В первые сутки закрытия границ в Украину не пустили 250 иностранцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok