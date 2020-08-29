В зоне ООС спасатели разминировали 7 гектаров прифронтовой территории, обезврежены 145 мин

В то время, как президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти погибших военных в 6-ую годовщину начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области, боевики 2 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в субботу, потерь нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с начала текущих суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.

В то же время вблизи Зайцево зафиксирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия.

Указывается, что выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Кроме того, выявлен факт инженерного оборудования боевиками своих позиций вблизи населенного пункта Водяное.

"В целом с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Указывается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, саперы за последние сутки разминировали более 7 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 145 найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

В частности, за минувшие сутки был завершен ремонт 7 домов, еще на 52 объектах ремонтные работы продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. В ВСУ не было боевых потерь за это время.

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