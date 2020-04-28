Рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид

В то время, как в октябре к Земле на минимальное расстояние приблизился астероид 1998 HL1, 29 апреля к Земле приблизится астероид 1998 OR2 диаметром примерно в полтора километра. Астероид, обнаруженный в 1998 году, считают потенциально опасным, поскольку он периодически приближается к земной орбите. Об этом пишет ВВС Украина со ссылкой на NASA.

По данным агентства, он приблизится к Земле 29 апреля, но пролетит на безопасном расстоянии от нее - примерно в 6,2 млн км.

Астрономам обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико удалось сфотографировать этот небесный объект. Они в шутку предположили, что астероид, зная о пандемии, одел защитную маску.

Astroid in the Earth's neighborhood? 🌍👀



The @NAICobservatory in Puerto Rico is following an asteroid approaching Earth this week and while it poses no threat, it appears to know our planet is facing a pandemic 👇https://t.co/pF7FbT3NCU — UCF (@UCF) April 24, 2020



Эксперты обсерватории отслеживают астероиды, приближающиеся к Земле, и используют свои данные для моделирования траекторий потенциально опасных для планеты небесных объектов.



Сейчас астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли, но, по словам ученых, в следующий раз он будет ближе. Поэтому важно изучать такие объекты, чтобы разрабатывать и улучшать технологии для устранения угроз.



"В 2079 году астероид 1998 OR2 будет в 3,5 раза ближе к Земле, чем в этом году, поэтому важно знать его точную орбиту", - цитирует специалиста обсерватории Флавиана Вендетти издание Huffington Post.



Как сообщали Українські Новини, ученым удалось сфотографировать двойной астероид, пролетавший мимо Земли.



Ранее NASA выложило в сеть новые снимки астероида Бенну.