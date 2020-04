Рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид

По данным агентства, он приблизится к Земле 29 апреля, но пролетит на безопасном расстоянии от нее - примерно в 6,2 млн км.

Астрономам обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико удалось сфотографировать этот небесный объект. Они в шутку предположили, что астероид, зная о пандемии, одел защитную маску.

Astroid in the Earth's neighborhood? 🌍👀



The @NAICobservatory in Puerto Rico is following an asteroid approaching Earth this week and while it poses no threat, it appears to know our planet is facing a pandemic 👇https://t.co/pF7FbT3NCU