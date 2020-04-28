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28 апреля 2020, вторник, 09:00 862
Космос 2020-04-28T09:01:23+03:00
Українські Новини
Рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид

Рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид

Валерия Драгомирова
Земля, NASA, Астероид
Астероид. Фото: joinfo.ua
Астероид. Фото: joinfo.ua

В то время, как в октябре к Земле на минимальное расстояние приблизился астероид 1998 HL1, 29 апреля к Земле приблизится астероид 1998 OR2 диаметром примерно в полтора километра. Астероид, обнаруженный в 1998 году, считают потенциально опасным, поскольку он периодически приближается к земной орбите. Об этом пишет ВВС Украина со ссылкой на NASA.

По данным агентства, он приблизится к Земле 29 апреля, но пролетит на безопасном расстоянии от нее - примерно в 6,2 млн км.

Астрономам обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико удалось сфотографировать этот небесный объект. Они в шутку предположили, что астероид, зная о пандемии, одел защитную маску.


Эксперты обсерватории отслеживают астероиды, приближающиеся к Земле, и используют свои данные для моделирования траекторий потенциально опасных для планеты небесных объектов.

Сейчас астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли, но, по словам ученых, в следующий раз он будет ближе. Поэтому важно изучать такие объекты, чтобы разрабатывать и улучшать технологии для устранения угроз.

"В 2079 году астероид 1998 OR2 будет в 3,5 раза ближе к Земле, чем в этом году, поэтому важно знать его точную орбиту", - цитирует специалиста обсерватории Флавиана Вендетти издание Huffington Post.

Как сообщали Українські Новини, ученым удалось сфотографировать двойной астероид, пролетавший мимо Земли.

Ранее NASA выложило в сеть новые снимки астероида Бенну.

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