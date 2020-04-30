Гигантский астероид 1998 OR2 приблизился к Земле. За его полетом можно было наблюдать онлайн

Астероид 1998 OR2, размер которого составляет около 2 километров, и который рассматривают как потенциально опасный, приблизился на минимальное для него расстояние к Земле и полетел дальше.

Об этом пишет издание Express.

Астероид пролетел на расстоянии 3,9 миллионов километров от Земли, что по космическим меркам близко. Его скорость в 16 раз превышала скорость Луны. Следующее приближение 1998 OR2 к планете ожидается в 2079 году.

1998 OR2 называют потенциально опасным потому что незначительные изменения в их орбите могут привести к тому, что объект столкнется с Землей. Но на такие изменения курса астероида уйдут тысячелетия.

Asteroid, 1998 OR2, a well-known near-Earth object, will safely pass on Wednesday at 2:55am PT (5:55am ET). It will get no closer to Earth than 3.9 million miles. Astronomers will have the opportunity to study it in detail. https://t.co/JAUK1rMa2a@AsteroidWatch @NASASolarSystem pic.twitter.com/ekmhT3PbHF — NASA JPL (@NASAJPL) April 28, 2020

Во время пролета астрономам из обсерватории Arecibo в Пуэрто-Рико удалось запечатлеть астероид. С помощью снимка они определили, что его размеры составляют примерно два километра.

Астероид 1998 OR2. Фото: express.co.uk

Также за пролетом астероида можно было наблюдать онлайн.

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