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  • Гигантский астероид 1998 OR2 приблизился к Земле. За его полетом можно было наблюдать онлайн
30 апреля 2020, четверг, 12:50 20
Космос 2020-04-30T12:51:55+03:00
Українські Новини
Гигантский астероид 1998 OR2 приблизился к Земле. За его полетом можно было наблюдать онлайн

Гигантский астероид 1998 OR2 приблизился к Земле. За его полетом можно было наблюдать онлайн

Кира Молчанова
Земля, NASA, Астероид, Онлайн-трансляция

Астероид 1998 OR2, размер которого составляет около 2 километров, и который рассматривают как потенциально опасный, приблизился на минимальное для него расстояние к Земле и полетел дальше.

Об этом пишет издание Express.

Астероид пролетел на расстоянии 3,9 миллионов километров от Земли, что по космическим меркам близко. Его скорость в 16 раз превышала скорость Луны. Следующее приближение 1998 OR2 к планете ожидается в 2079 году.

1998 OR2 называют потенциально опасным потому что незначительные изменения в их орбите могут привести к тому, что объект столкнется с Землей. Но на такие изменения курса астероида уйдут тысячелетия.

Во время пролета астрономам из обсерватории Arecibo в Пуэрто-Рико удалось запечатлеть астероид. С помощью снимка они определили, что его размеры составляют примерно два километра.

Астероид 1998 OR2. Фото: express.co.ukАстероид 1998 OR2. Фото: express.co.uk

Также за пролетом астероида можно было наблюдать онлайн.

Как сообщали Українські Новини, ученым удалось сфотографировать двойной астероид, пролетавший мимо Земли.


Ранее NASA выложило в сеть новые снимки астероида Бенну.

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